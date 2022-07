Parla Draghi, Conte spacca i 5 stelle sulla sfiducia: la diretta della crisi di governo

Crisi di Governo, oggi è il giorno del redde rationem con il capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte che avrebbe chiesto ai suoi senatori di non votare la fiducia al governo. Ma ogni decisione sarà presa dopo il discorso di Draghi che seguiremo in diretta.

Draghi in Senato, la diretta

Alle 9:40 è previsto l'intervento del presidente del consiglio Mario Draghi.

Alle 9:40 il premier Draghi è arrivato a Palazzo Madama.

Secondo indiscrezioni di stampa il Movimento 5 stelle non dovrebbe votare la fiducia al governo seguendo le indicazioni del capo politico Giuseppe Conte. Tuttavia se i contiani in senato sono la maggioranza, alla Camera domani si potrebbe consumare un nuovo strappo con una nuova scissione tra i 5 stelle vista la presenza di un alto numero di governisti tra i deputati.

Al momento nessun contatto sarebbe intercorso tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte. Nulla esclude che i due possano sentirsi nel corso della giornata, ma tra ieri sera e questa mattina la telefonata -che molti attendevano in ambienti 5Stelle- non ci sarebbe stata. Fonti vicine al leader pentastellato sostengono che Conte ascolterà il discorso del presidente del Consiglio per sciogliere la riserva sulla fiducia.