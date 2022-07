Il Movimento 5 stelle non vota la fiducia al governo Draghi

"Lei, presidente Draghi, aveva detto che un governo di alto profilo non deve identificarsi con nessuna forza politica. Mi permetta di dire che un governo di alto profilo non dovrebbe nemmeno schierarsi nettamente con una forza politica, come invece è stato fatto". Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato, Maria Domenica Castellone, in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal premier Mario Draghi sulla risoluzione dopo le sue comunicazioni.

Dopo l'intervento di questa mattina di Draghi e ancor di più dopo la durissima replica con l'annuncio della richiesta di fiducia sul governo, per l'esecutivo si apre ufficialmente la crisi che porterà nelle prossime ore il premier Mario Draghi ineluttabilmente a salire al Colle per confermare le proprie dimissioni nella mani del presidente della Repubblica.

Con l'assenza dei senatori M5s - così come l'assenza dei senatori di centrodestra annunciata da Salvini e dal capogruppo azzurro Bernini - il governo Draghi non ha più i voti per governare.