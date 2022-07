Crisi di governo, cosa succede ora al Dl aiuti bis?

Con la fine del governo Draghi cosa succede al 'Dl aiuti bis'? Il provvedimento, al centro del confronto tra premier Draghi e le parti sociali la settimana scorsa, sarà portato a comunque a termine. La volontà è di "salvare il salvabile" per il nuovo decreto anti-rincari, in cui troveranno spazio una serie di misure che riguardano la conferma dei crediti di imposta, già inseriti nel decreto legge aiuti convertito in legge la scorsa settimana, e la proroga dello sconto accise. Ci sara però probabilmente una modifica al testo del provvedimento che, comunque, dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 miliardi di euro e che potrebbe arrivare presto sul tavolo del Cdm..

"Un testo era quasi pronto - spiegano autorevoli fonti di governo all'Adnkronos - stiamo cercando di capire se si può chiudere, compatibilmente con gli affari correnti". Proprio per questo, spiegano le stesse fonti, dal provvedimento dovrebbero restare fuori le misure più 'partitiche' o meglio temi - come il salario minimo e altre norme sul lavoro - inconciliabili con il perimetro degli affari correnti in cui si troverà ad operare il governo. Tuttavia potrebbero trovare spazio nel provvedimento - che il governo mira a portare avanti - misure per arginare il caro bollette e la proroga del bonus sociale, nonché il credito d'imposta per le imprese.



Più in generale, a Palazzo Chigi si ragiona su come blindare quelle riforme che solo legate a doppio filo con il Pnrr. Proprio per questo, il ddl concorrenza verrà approvato stralciando l'articolo 10 con la contestata norma sul taxi: non è chiaro se la soppressione della norma avverrà direttamente in Commissione o se ci sarà, già oggi, un passaggio in Consiglio dei ministri prima di ripassare la 'palla' alla Camera. Tra le riforme che il governo punta a chiudere, c'è poi la riforma della giustizia tributaria, mentre non rientra nel 'pacchetto' il dl delega fiscale, perché non è direttamente riconducibile al Pnrr.