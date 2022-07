Biancofiore senza freni: "Berlusconi ha sbagliato tutto, forse lascio la politica e apro un'azienda per animali"

Michaela Biancofiore è quasi quaranta anni di politica sulle spalle ma non è una che viene da nulla. Imprenditrice, è stata militante, poi è stata consigliera comunale, provinciale della sua Bolzano. Poi deputata di Forza Italia, poi nel Pdl e da sempre vicinissima e fedelissima di Silvio Berlusconi. Quella di ieri da parte dell’ex cavaliere, la scelta di contribuire a far cadere Draghi, è l’ultimo boccone amaro perché non ha mai negato di essere berlusconiana e per quello, oggi, tra i più delusi.

Onorevole che cosa pensa di fare ora?

“Mi preoccuperò di aiutare a creare un contenitore alternativo e sempre affine al centrodestra perché io sono spudoratamente di centrodestra e stimo la Meloni da morire e io sto in quell’area là. Però in questo momento sto lasciando pensando di lasciare la politica perché ho molta amarezza per quello che ho visto in questa legislatura. Allucinante”.

Cosa l’ha delusa?

"Ma tutto, tutto. Questa è una legislatura nata male, dalla quale oggettivamente non era uscita la maggioranza e allora se vogliamo dirla tutta adesso Luigi Di Maio lo hanno fatto diventare tutti uno statista quando io, due giorni dopo le elezioni dissi a Berlusconi “guarda che lo deve fare Di Maio il premier perché le ha vite lui le elezioni. Noi abbiamo co-vinto e se si deve fare un governo di unità nazionale deve farlo lui il premier”. Berlusconi lo avrebbe gestito, cresciuto. E’ stato tutto sbagliato, capito? All’epoca ero di Forza Italia e chi non ha voluto Forza Italia nel governo gialloverde è da ricercare in casa sua. Insomma tutta una serie di errori".

Però lei ha lasciato Berlusconi

"Ma se io ho lasciato Forza Italia è perché, dopo ventotto anni avevo una grande amarezza. Ogni volta che si diceva a Berlusconi di fare una cosa per lui, nella correttezza, nella giustezza, nei suoi interessi, lui faceva sempre il contrario E allora…"

Chi segue lui?

"Ma non si sa chi segue, forse l’ultimo che gli parla nell’orecchio. A questo punto non si sa più chi segue".

Adesso però lei è in Coraggio Italia

"Sì e sono vice presidente di Coraggio Italia e mi piace aiutare Brugnaro a creare qualcosa di più grande nell’ambito del centrodestra. Poi la politica, la mia candidatura…perché qua sembrano sempre tutte persone che smania per avere o riavere il posto. Non è così. Io ora sto creando un’azienda dedicata agli animali e ho avuto a che fare con troppe bestie".