La crisi del governo Draghi, cosa succede alla Camera

Il governo Draghi va verso la sua fine anticipata, pare. Dopo il discorso di Draghi al Senato, il dibattito che ne è seguito e la fiducia ottenuta dal governo, risicata e senza i voti di parte della sua maggioranza, le attenzioni si spostano alla Camera dei Deputati. A Montecitorio ci sarà forse l'ultimo atto del governo Draghi. Fino a che non ci saranno le dimissioni formali, come si pensa, il percorso della verifica di governo non cambia. Quindi, come da programma, alle ore 9 inizierà alla Camera la discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Cosa può succedere?

Il programma alla Camera dei Deputati

Dalle ore 9 alle ore 11.30 di giovedì 21 luglio alla Camera si svolgerà la discussione sulle comunicazioni del governo. In seguito, i partiti potranno presentare delle risoluzioni, come successo in Senato.

- alle ore 11.30 interverrà, in sede di replica, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e, ove venga posta la questione di fiducia sulle eventuali risoluzioni presentate, seguiranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia, che si concluderanno attorno alle ore 13.45;

- a partire dalle ore 13.45 sino alle ore 15.15 avrà luogo la votazione per appello nominale.

Cosa può accadere

Potrebbe essere l'atto finale del governo Draghi. C'è incertezza sulla natura dell'intervento del Presidente del Consiglio, ma come riportato da alcune fonti di stampa l'orientamento di Draghi sarebbe quello di confermare alla Camera le sue dimissioni senza aspettare il voto di fiducia, per poi riunire il Consiglio dei Ministri e annunciare le sue dimissioni anche all'esecutivo. Successivamente, Draghi andrebbe a rassegnarle al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Inutile farsi illusioni", viene spiegato da fonti di governo all'Adnkronos, la strada sembra tracciata.