Chi ha "ucciso" Mario Draghi si sa

Il sorriso di Mario Draghi, prima alla Camera e poi all'uscita da Montecitorio, è la luce sul volto di chi, in fondo, si è liberato di un peso. Libero dal logoramento cominciato quando, a un certo punto, nel Paese si è aperta una voragine fra i partiti, tentati dalla campagna elettorale e Mario Draghi, che non ha avuto il riflesso condizionato di muoversi dalla posizione fissa in cui era da settimane (per cui o tutti o niente), evitando di schivare la pallottola mortale. A decidere la fine del "super" Mario sono stati i partiti certo ma anche lo stesso Draghi, che dopo la delusione del voto per il Presidente della Repubblica, ha faticato sempre più nel portare avanti il suo esecutivo. Chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino racconta di un uomo "abituato a comandare". Non è nel suo dna stare lì a contrattare con i partiti prima a destra e poi a sinistra. È uno per cui o si fa come dice lui o niente. Del resto lui era stato chiamato a guidare un governo con tutti dentro in cui gli obiettivi erano il superamento della pandemia di Covid e la messa a terra del Pnrr. Era stato chiaro fin da subito. Quando ha capito che stava andando verso una stagione di fatiche immani, con i partiti in fibrillazione per la campagna elettorale, avrà anche pensato che era meglio mollare.

"C’è stata anche una gestione incomprensibile da parte di Mario Draghi perché non è un premier sfiduciato - ha detto Michaela Biancofiore, vice presidente di Coraggio Italia - Io sono draghiana ma lui si è sfiduciato da solo perché è andato a dimettersi la settimana scorsa non si sa per quale motivo, io ho la vaga sensazione che voleva dimettersi da prima. Secondo me lui a un certo punto ha deciso di volersene andare".

Il sogno di Silvio Berlusconi, che sogna di fare i conti con la storia

Ma quando lo avrebbe deciso? A questo punto lo aveva già deciso la settimana scorsa? No. Altrimenti ieri non si sarebbe mai presentato dicendo di essere disponibile ad un nuovo patto di governo, lanciando la palla nel campo del Parlamento. Forse una soluzione si poteva trovare con il M5s, visto che la senatrice Maiorino, oggi a Today, ha confermato che Conte era disponibile all’appoggio esterno fino all’ultimo. Il problema è che, nel frattempo Salvini e Berlusconi avevano già deciso: o governo a favore nostro o andiamo alle elezioni. Secondo fonti vicine a Forza Italia, la scelta di Berlusconi, che ha provocato il definitivo sfascio del partito da lui fondato, sarebbe stata determinata dalla suggestione di poter tornare in Parlamento. Di uscire dall’oblio in cui la legge Severino lo avevano incatenato e tornare per fare i conti con la storia. E visto che non è riuscito a fare il Presidente della Repubblica, ora vorrebbe tornare per diventare presidente del Senato. E allora ok. Si torna in campo.

"Alla fine è cambiato che Salvini ha deciso che contava più il presunto tornaconto elettorale e non l’Italia e, qualsiasi fossero state le ipotesi o altre formule, loro non ci sarebbero stati. Tutti i discorsi sulle parole di Draghi contro il centrodestra, sono questioni loro perché non può essere che Draghi è il numero uno il giorno prima, e per me lo è, poi quando parla non lo è più. Legittimo scegliere di andare al voto. Deprecabile per quanto ci riguarda" ha detto Marco Di Maio, deputato di Italia Viva.

A tentare di recuperare tutto, mentre la capogruppo democratica in Senato Malpezzi già elencava i peccati ai peccatori, ci ha provato proprio il Partito democratico. Gli emissari di Letta erano Franceschini e Bettini che, in un incontro blindato con Speranza e Conte, hanno provato a convincere il presidente del Movimento 5 Stelle, disponibile fino alla fine all’appoggio esterno. Ma Draghi ha detto no. Un no inquinato dalla posizione ormai presa anche dal centrodestra però, per cui Draghi rischiava pure di trovarsi a fare un governo giallorosso con coloro che avevano aperto la crisi di governo e le destra fuori. Follia. Seppur a destra non si spiegano come mai non abbia scelto la risoluzione proposta da Calderoli e Ronzulli visto che "era il nuovo patto di governo che Draghi stesso aveva chiesto", c’è da chiedersi se il Pd sarebbe mai stato in un governo completamente sbilanciato a destra. E di certo Draghi lo sapeva. Avrebbe anche provato a parlare con Berlusconi che non gli ha risposto. E anche questo non ha agevolato quel continuo e faticoso lavoro diplomatico che Draghi non conosce e in cui si trova a disagio.

Insomma, tra incomprensioni e tatticismi tipici dei palazzi di potere, ognuno ci ha messo del suo per far fuori un italiano molto autorevole sul piano internazionale. Qualcuno crede che, tra i sabotatori di Draghi, ci sia stato anche Letta con la risoluzione a firma di Casini che apparentemente era di salvataggio ma in verità sarebbe stata una polpetta avvelenata per Draghi che, era previsto, lo avrebbe portato dove poi è arrivato ieri: alla fine. Che ci guadagnerebbe il Pd? "È l’occasione per raccogliere quel 20% ed epurare le liste elettorali dai renziani che sono in Parlamento e Letta non può controllare" ha detto un parlamentare di centro. Non sarà così ma una cosa è certa. Da oggi, per il Pd, "Lo scenario è totalmente modificato". Lo ha confermato anche il deputato Emanuele Fiano del PD, per cui "quanto accaduto ieri segna in maniera indelebile l’alleanza" fra democratici e 5 Stelle.

Ma con questa legge elettorale andare da soli è un suicidio. Tuttavia il centrodestra dovrà spiegare agli italiani e all’Europa la responsabilità di aver fatto cadere un uomo molto apprezzato a Bruxelles. "Temo che la Lega prenderà anche meno di quanto dicono i sondaggi" confessa un deputato leghista. Il jackpot è tutto per Giorgia Meloni. La piccola finestra temporale della campagna elettorale e il momento storico sono il vento che fa gonfiare le vele di Fratelli d’Italia verso il governo di centrodestra e forse Giorgia Meloni premier. Mattarella permettendo.