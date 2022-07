Melina del M5s che attende le mosse del centrodestra

Il Movimento 5 Stelle in queste ore sembra più attendista. Nelle ultime ore si è tenuto un vertice dei pentastellati al Senato e da quanto trapela, M5s si prepara a non votare la fiducia ma, viste le fibrillazioni nel centrodestra di governo, in particolare nella Lega, le cose non sono più così scontate. Ormai è chiaro che M5s ha sempre puntato a sfilarsi dal governo e andare all’opposizione per trovare una collocazione comoda, ma con la pretesa che Draghi non si dimettesse, così da evitare di giocare il ruolo degli “irresponsabili”.

Ma se anche la Lega dovesse sfiduciare il presidente del Consiglio, cade il castello del Movimento 5 Stelle che, alla fine, di andare al voto oggi, non ha proprio voglia. Al Movimento di Conte serve tempo per recuperare consenso, per cui serve che il governo resti in piedi. Dunque la posizione della Lega cambia tutto. E se M5s, a maggior ragione, non votasse insieme alla Lega, così da far cadere la colpa della fine della legislatura su Salvini? “Purtroppo qualche collega lo ha buttato lì fra noi senatori ma io mi auguro non sia così perché il nostro elettorato non ci capirebbe” ha detto un senatore M5s a Today.