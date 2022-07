La crisi di governo sui giornali di tutto il mondo: "Nuova stagione di caos politico"

Molto spazio dedicato alla crisi di governo in Italia sui giornali francesi in edicola oggi. "La destra e il M5s fanno cadere Mario Draghi": è il titolo pubblicato in prima pagina su Le Figaro, il grande quotidiano conservatore della Francia. "Tre partiti appartenenti alla coalizione di Draghi hanno rifiutato di votare la fiducia al premier, ieri al Senato italiano, conducendo di fatto alla fine del suo governo di unità nazionale". "Draghi sfiduciato dai suoi alleati"; scrive in prima pagina Les Echos, il quotidiano economico di Parigi mentre Ouest-France parla di "Europa in apnea": "Il premier italiano - prosegue il giornale tra i più letti di Francia- è stato scaricato, ieri sera, da tre partiti della sua coalizione", Forza Italia, Lega e Movimento Cinque Stelle."Il crollo del suo governo non augurerebbe nulla di buono per l'Unione europea", continua Ouest-France, aggiungendo che "a Madrid, Parigi e Berlino si teme una crisi politica che affosserebbe la zona euro ed invierebbe un messaggio di disunione alla Russia". Mentre il presidente Usa, Joe Biden, "dice di seguire con attenzione la situazione a Roma". "Italia: Mario Draghi sul punto di gettare la spugna", titola Liberation, aggiungendo: "Dopo una giornata di suspense e negoziati infiammati prima che i tre partiti di destra lo scaricassero, il premier italiano sembra sul punto di confermare le dimissioni".

Per l'Italia è iniziata "una nuova stagione di caos politico" in un "momento critico in cui l'Unione europea lotta per mantenere un fronte unito contro la Russia e far rivivere la sua economia". Inquadra così la vicenda della crisi politica italiana il New York Times nel raccontare la giornata di ieri. "L'influenza e la credibilità dell'Italia sono stati messi da parte mercoledì, lasciando il paese navigare verso una nuova stagione di caos politico in un momento critico in cui l'Unione europea sta lottando per tenere unito un fronte unito contro la Russia e per far rinascere le sue economie", ha scritto il giornalista del NYT Jason Horowitz. "Le dimissioni di Draghi corrispondono a un urticante colpo sia per l'Italia sia per l'Europa", continua l'articolo. "L'ex presidente della Banca centrale europea, che ha contribuito a salvare l'euro, ha usato la sua statura di statista per creare un breve periodo d'oro per l'Italia, dopo essere diventato primo ministro nel 2021".

"Bruxelles teme che l'Italia diventi il ??tallone d'Achille dell'Ue contro la Russia", titola El Paìs in Spagna, notando come "la caduta di un governo in Italia sia così comune (durano in media 13 mesi dalla seconda guerra mondiale) che a Bruxelles di solito passa inossrvata". Non stavolta. Gli ultimi sondaggi rivelano che "in caso di elezioni anticipate, una coalizione guidata da Fratelli d'Italia di estrema destra e che includa Lega e Forza Italia potrebbe facilmente ottenere la maggioranza", commenta il britannico Guardian.