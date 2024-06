La crisi del Movimento 5 Stelle: Conte sotto accusa. E si rivede Virginia Raggi

Aria di resa dei conti nel Movimento 5 Stelle. Il deludente risultato delle elezioni europee, con quell'asticella al di sotto della soglia psicologica del 10 per cento, ha fatto scattare l'allarme, costringendo il fondatore Beppe Grillo a una sortita a Roma. A finire sul banco degli imputati, il leader Giuseppe Conte, accusato da molti big di aver accentrato il potere e soprattutto di aver snaturato il movimento. I due si sono incontrati sulla terrazza dell'hotel Forum e hanno deciso di convocare il congresso tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Grillo resta contrario al terzo mandato, visto ormai da molti come una limitazione castrante, che impedisce la formazione di un personale politico all'altezza radicato sui territori.

"Mi scuso con gli elettori delusi per l'appoggio a Draghi"

L'ex premier, dal canto suo, in un'intervista al Fatto Quotidiano si assume tutte le responsabilità della sconfitta e ribadisce l'avvio di una fase costituente, ma non sembra intenzionato a fare passi indietro sulla leadership: "Nessuno ha posto il tema - spiega - ma la mia guida è funzionale a un progetto e ne continueremo a discutere durante la costituente. Nel momento in cui non fossi più utile al progetto, mi farei da parte".

L'ex "avvocato del popolo" si è poi scusato per l'appoggio al governo guidato da Mario Draghi: "Forse è arrivato il momento di chiedere scusa agli elettori del Movimento rimasti delusi per il nostro sostegno al governo Draghi", continua Conte che aggiunge: "Mi scuso innanzitutto io, anche se è noto che la mia posizione fu motivata solo dal fatto di difendere le riforme del Movimento, con la gente in fila per i tamponi".

Raggi: "Le alleanze con la destra e la sinistra ci hanno reso irriconoscibili"

Per ora la poltrona del leader non sembra in discussione, ma qualcosa ribolle nelle retrovie, soprattutto tra gli esclusi dalla regola dei due mandati e tra chi è prossimo a subirla. Tra loro c'è l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. In pochi nella Capitale la rimpiangono, ma ad oggi - escludendo l'ex Alessandro Di Battista - è tra le voci più critiche della vecchia guardia: "Conte è stato presidente del Consiglio - spiega in un'intervista a Corsera - dimostrando grandi capacità. Non è in discussione. Ma occorre ammettere che il M5S ha iniziato ad avere problemi quando si è chiuso in sé stesso. Al di là della leadership e dei direttori, il Movimento è nato per uno scopo che era quello di provare a innovare il modo di fare politica ponendo nuove domande: c’erano luoghi di aggregazione, anche online, dove si dibatteva liberamente e si portavano i temi all’attenzione dei portavoce. Serve velocemente una fase ri-costituente".

"Per Virginia Raggi è un errore perseguire sulla strada dell'alleanza con il Pd: "Il M5S - continua - deve ritrovare una delle proprie caratteristiche: essere alternativo al sistema politico tradizionale. Schiacciarci sulle posizioni della destra, come è accaduto quando ci si è alleati con la Lega al governo, o con la sinistra, ci snatura e rende irriconoscibili", conclude.