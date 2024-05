Il ministro Crosetto portato in ospedale dopo un malore

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti. A quanto si apprende Crosetto era stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Il ministro ha quindi lasciato l'incontro per essere trasportato in ambulanza in ospedale.

A febbraio scorso Crosetto era stato ricoverato d'urgenza al San Carlo di Nancy dopo aver accusato un dolore al petto. In quell'occasione gli venne riscontrata una lieve pericardite.