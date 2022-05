Crosetto e la critica a Salvini: "Si prenda una vacanza"

''Non so come mai gli sia venuta in mente questa idea, ha confuso i piani: coi governi parlano i governi. Questa gli è uscita un pochettino fuori dal vaso, come si dice''. Guido Crosetto, presidente dell'Aiad, Federazione aziende italiane per l'aerospazio, ed ex deputato di Fratelli d'Italia, commenta il viaggio che Matteo Salvini aveva detto di voler intraprendere in direzione Mosca, per mediare con il presidente russo Vladimir Putin. Lo dice a Rai Radio1, ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora: "Lui poteva andare in Russia ed incontrare qualunque partito ma non il presidente russo, quello spetta alle istituzioni" ha detto Crosetto".

Le intenzioni di Salvini

Salvini aveva annunciato di voler mediare per la guerra in Ucraina, andando a Mosca per parlare con Vladimir Putin, scatenando reazioni dagli attori istituzionali e politici, anche all'interno del suo partito. Secondo le ricostruzioni della stampa, il presidente del Consiglio Mario Draghi era all'oscuro di questa iniziativa, così come il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, venuto a conoscenza della cosa dai media. Anche i ministri della Lega non sapevano nulla della vicenda e persino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ne era stato informato.

Un altro elemento di critica nei confronti di Salvini è costituito dalla persona con cui ha organizzato la visita in Russia, Antonio Capuano, ex parlamentare di Forza Italia, e indicato come "esperto di politica estera" della Lega. Intervistato da Repubblica e La Stampa, Capuano ha accennato anche al coinvolgimento della Chiesa cattolica e del Papa, come un attore "terzo" e imparziale nel piano di pace ideato da Salvini. La cosa non è stata gradita in Vaticano, che si è aggiunto alle critiche sulla spedizione ipotetica di pace di Salvini in Russia. In più, il Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha avviato delle procedure informative su Capuano, per la "attività che sarebbe stata svolta, come emerge da notizie stampa, dall'avvocato Antonio Capuano nei confronti di alcune rappresentanze diplomatiche presenti nel nostro Paese su temi inerenti la sicurezza nazionale".

Anche ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva commentato sottolineando che “La guerra in Ucraina o andare a Mosca non è un tema da tour estivo. Non voglio fare la morale a nessuno ma ci sarà un motivo perché non ci è andato ancora nessuno della nostra alleanza occidentale".

Il consiglio di Crosetto

Nei toni ironici della trasmissione Un giorno da pecora, Guido Crosetto, che è stato anche il coordinatore politico di Fratelli d'Italia, ha dato un consiglio al segretario della Lega Matteo Salvini: "Ci sono dei momenti in cui è giusto prendersi una vacanza anche dalle dichiarazioni pubbliche. Ora che c'è un weekend lungo, ha una bella fidanzata, è una persona simpatica, potrebbe andare in costiera amalfitana, a fare una vacanza romantica in due''.