Dal vertice del centrodestra i nomi per il Quirinale

È in corso il vertice del centrodestra sul Quirinale, il secondo della giornata, dopo quello di stamattina che ha visto la scelta dell'astensione nel quarto voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Negli uffici della Lega della Camera presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e i leader dei partiti centristi Giovanni Toti, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Luigi Brugnaro.

I leader del centrosinistra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza sono in contatto tra loro, con l'impegno a riunirsi via zoom al termine del vertice del centrodestra. Il Pd ha convocato per domani alle 9 l'Assemblea dei grandi elettori, nella sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio.

Mentre all'orizzonte non si intravede un accordo tra le forze politiche per individuare il successore di Sergio Mattarella, dal Colle proviene un silenzio blindato, rotto in serata quando alcuni organi di stampa parlano di contatti tra lo staff di Mattarella e leader dei partiti della maggioranza che sostiene il Governo. Il Presidente in questi giorni non ha contatti di nessun tipo con nessuno, è la secca puntualizzazione che viene fatta filtrare dall'entourage del Capo dello Stato.

Ma quali sono quindi i nomi su cui si punta (o su cui si è puntato) per il Colle?

Ognuno di questi nomi sono stati lanciati e poi ritirati in un dialogo continuo tra i partiti fatto di veti e contro veti anche all'interno degli stessi gruppi.

Al momento sono due i nomi in campo. Il primo è quello dell'ex ministro degli esteri Franco Frattini che trova però Pd e larga parte del Movimento 5 stelle nettamente contrario. Ma l'intenzione di Salvini quella di 'pesare' Giampiero Massolo, diplomatico di lungo corso attuale presidente dell'Ispi (istituto per gli studi di politica internazionale) e già capo del Dis con Monti, Letta, Renzi e Gentiloni.

E Draghi? Porre l'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi al Quirinale porta con se un problema, non da poco: chi siederà dopo Draghi a Palazzo Chigi? Più passano i giorni più si sfilacciano i rapporti tra i partiti di maggioranza e sarà difficile mantenere insieme il governo. Lega, FI e M5s non perdono occasione per chiedere che il presidente del Consiglio rimanga a Palazzo Chigi. Ma potrebbe riemergere se non si dovesse trovare una convergenza tra le due coalizioni e continuasse il muro contro muro.

Domani è prevista alle 11 la nuova votazione, la quinta. Il presidente Roberto Fico ha convocato alle 10.15 la conferenza congiunta dei capigruppo. In discussione i due voti al giorno e le eventuali votazioni nel fine settimana.

I numeri in campo e le possibili 'alleanze'