La povera Santanché trattata come un'appestata del coronavirus perché ospita Briatore

E' un fuggi-fuggi generale appena si avvicina. Daniela Santanchè in Parlamento viene trattata come un'appestata perché ospita Flavio Briatore positivo al coronavirus. Il Fatto Quotidiano racconta oggi che la senatrice di Fratelli d'Italia viene scansata dai colleghi per paura che possa trasmettere il virus perché "bazzica il Twiga e ama stare in compagnia".

Mentre i senatori di ogni colore, anche amici di lunga data, le sfrecciano intorno senza fermarsi o comunque mantenendo le debite distanze: è un fuggi fuggi generale appena ella s'accosta. "Ma con quale coraggio si presenta in aula mettendoci tutti a rischio? Sta ospitando un contagiato", dicono dopo averla vista arrivare al Senato come se nulla fosse.

Eppure tutti sanno che la sua casa non è esattamente un monolocale e certo non sarebbe impossibile mantenere il dovuto distanziamento sociale dal malato eccellente. Eppure anche chi è nel suo gruppo tende a starle a debita distanza. E intanto in Senato ci si interroga anche su dove sia finita la famosa indagine su Matteo Salvini senza mascherina e orgoglioso di non metterla durante il convegno sul coronavirus dello scorso 27 luglio. Ricorda il quotidiano che quando i commessi si erano accorti che non aveva la mascherina, un funzionario gliene aveva portata una per evitare di doverlo accompagnare alla porta con la forza. Ma lui l’aveva presa ma senza indossarla sfidando le misure di sicurezza che a Palazzo Madama, da quando è scoppiata l’emergenza, sono la regola per tutti. Compresi i senatori che sui comportamenti da tenere a Palazzo per scampare all’epidemia vengono rampognati dalla Casellati un giorno sì e l’altro pure: tutti tranne uno.