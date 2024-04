Il governo salva Daniela Santanchè (per ora), respinta la mozione di sfiducia

Nessuna soropresa alla Camera dei Deputati, dove la maggioranza "allargata" a Italia Viva e ad altri esponenti di area centrista delle opposizioni ha respinto con 213 no contro 121 sì la mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, su cui pendono diversi procedimenti giudiziari, primo tra tutti quello della Procura di Milano che la vede indagata per truffa aggravata all'Inps.

La diretta interessata non si è neanche presentata in aula ad ascoltare il dibattito, ma è partita alla volta di Napoli, dove è attesa al museo nazionale di Pietrasa, nella zona di Portici: "Ho cose piuù importanti da fare, sono in viaggio", ha detto ai cronisti che le chiedevano se avrebbe presenziato a Montecitorio. Tuttavia, rispetto al voto sull'altra mozione di sfiducia, quella contro il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, la vicenda sembra tutt'altro che chiusa: sono infatti in molti, sia nella maggioranza che tra i banchi delle minoranze, a dare per scontato che in caso di rinvio a giudizio Santanchè farà un passo indietro spontaneo o "fortemente richiesto" dalla premier giorgia Meloni, che secondo indiscrezioni avrebbe già di fatto commissariato la ministra imponendo Alessandra Priante alla presidenza dell'Ente Nazionale per il Turismo.

Braga (Pd): "Santanchè ha mentito al Parlamento"

"Ovunque ci si dimette di fronte a leggerezze, ovunque ma non qui. Noi siamo qui per impedire che le istituzioni siano coinvolte in un processo che vede una ministra imputata per aver sottratto risorse pubbliche in un momento delicato del Paese". Così Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico, intervenendo in aula: "In questi mesi - ha continuato - è accaduto qualcosa di grave. Non solo le indagini sono andata avanti ma è venuto meno il rapporto di fiducia tra il Parlamento e un ministro di un governo. In questi otto mesi la ministra non ha detto una parola se non quella che l'avviso di garanzia non significa dover dimettersi. Un fatto strano da parte di chi ha chiesto dimissioni per molto meno. È nei comportamenti disinvolti della ministra che si è aperta crepa nella fiducia. Quando una ministra mente al Parlamento non è solo questione di opportunità.

Braga ha poi toccato un altro punto su cui da sempre le opposizioni chiedono conto alla ministra del Turismo, ovvero il conflitto di interessi tra le sue attività imprenditoriali e il ruolo: "Troppi interessi personali la legano alle sue funzioni - ha continuato la deputata del partito di Elly Schlein - e la responsabilità politica precede quella giudiziaria. Avrebbe dovuto essere in aula, invece ha preferito disertare. Alla stampa ha detto 'preoccupazioni zero'. Non proprio visto che evita l'Aula e si chiude nelle sue stanze. Santanchè non si è attenuta né alla disciplina né all'onore come chiede la Costituzione", ha concluso.

Grimaldi (Avs): "Dalla destra una frode di classe"

Molto duro l'intervento del vicepresidente dell'Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi: "Almeno Vittorio Sgarbi - ha detto Grimaldi - ha ammesso la sua incompatibilità con la dignità delle Istituzioni. Questo Parlamento non vuole sostituirsi alla procura, come insinua la destra: sono la gravità dei reati ipotizzati, truffa aggravata nei confronti dell’Inps, bancarotta e riciclaggio e atteggiamento della ministra che si sente immune, a spingerci a chiederne le dimissioni. Emblematiche quelle accuse: evasione di tasse e di obblighi imprenditoriali, intesi da questa destra dei condoni come un ostacolo al lasciar fare, una vera frode di classe: nessuna sorpresa sulla difesa della ministra da parte del suo Governo. La Ministra Santanchè non ha pronunciato parole di scusa verso i suoi dipendenti ma soprattutto nel momento in cui poteva scegliere tra il loro stipendio e i suoi emolumenti ha scelto. Indovinate cosa? Non ha nemmeno versato loro il Tfr. Il fatto è che c’è chi adora non solo sorseggiare cocktail sul proprio yacht privato, ma anche poter gridare 'ciao povery' verso la riva, possibilmente verso quelli che gliel’hanno pagato. Lei dice che per una cattolica come lei il problema non sono i fascisti: ma il diavolo. Il problema è che il diavolo veste Prada e non paga i lavoratori. L’avidità ti fa ladra", ha concluso.

Silvestri (M5S): "L'avete nominata per la sua competenza? Spero di no"

Nessuno sconto, come prevedibile, da parte del Movimento 5 Stelle, partito capofila della mozione di sfiducia contro la titolare del ministero del Turismo: "Non vedo Santanché in Aula spero sia un presagio", ha subito ironizzato il capogruppo, Francesco Silvestri, prendendo la parola nell'emiciclo: "Voi - ha detto rivolgendosi ai banchi della maggioranza - l'avete nominata per la sua competenza? Spero di no. Per le sue capacità manageriali? Non credo, tutto quello che tocca diventa debito. È come se voi nominaste ministro della Difesa uno che vende armi! Ma dimenticavo, che in effetti voi questo lo avete già fatto. Vedere un governo che tace davanti al fatto che il compagno della ministra e la moglie della seconda carica dello Stato facciano un guadagno di un milione dalla vendita di una casa nel giro di un'ora è una cosa che fa accapponare la pelle. State difendendo Santanché da un'accusa intollerabile: avere usato i ristori per il Covid in maniera impropria sottraendoli a chi ne aveva davvero bisogno. Questa maggioranza che salverà a breve la poltrona della ministra è la stessa che ha fatto una Commissione d'inchiesta proprio sul Covid, istituita solo per fare un processo politico contro l'ex premier Giuseppe Conte che ha dato tutto se stesso in uno dei momenti più critici per il Paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il capogruppo M5S ha poi ricordato tutte le volte che l'attuale ministra ha chiesto dimissioni di esponenti del governo per fatti decisamente meno gravi: "Daniela Santanché - ha spiegato - ha chiesto e votato ben 18 mozioni di sfiducia: siamo nell'ipocrisia più totale. Dite no al reddito di cittadinanza e poi difendete il ministro che è accusato di aver truffato l'Inps che è proprio l'ente erogatore del reddito. Penalizzate migliaia di persone per salvarne una. Complimenti!".

L'inchiesta sulla ministra Santanchè La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è indagata dalla Procura di Milano per due filoni d'inchiesta legati al gruppo Visibilia. Due le ipotesi di reato: falso in bilancio e truffa ai danni dell’Inps per l’utilizzo improprio dei fondi straordinari destinati dal secondo governo Conte per la gestione della pandemia. Insieme a Santanchè, nel registro degli indagati figura anche il suo compagno Dimitri Kuntz D’Asburgo.

Patriarca (Fi): "Coerenti con i principi di Silvio Berlusconi"

La maggioranza fa scudo alla ministra, ribattendo alle accuse provenienti dai banchi delle minoranze. "Forza Italia - ha detto nel suo intervento la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca - voterà con convinzione contro la mozione di sfiducia alla ministra Santanchè, coerentemente con i principi fondamentali che un grande statista, Silvio Berlusconi, ha trasfuso nel nostro codice genetico. La nostra bussola è e sempre sarà il garantismo. Le vicende giudiziarie devono essere affrontate nelle sedi appropriate, senza condizionare il dibattito pubblico. Il nostro obiettivo è il confronto politico, anche se aspro. Il nostro no è anche una vigorosa affermazione dei nostri principi e valori, tra cui la difesa della presunzione di innocenza", ha concluso.

Bellomo (Lega): "Dalle opposizioni garantismo solo per loro esponenti"

"La mozione presentata - ha detto invece il deputato leghistam Davide Bellomo, - sembra un'annotazione di servizio della Guardia di Finanza o della polizia giudiziaria, priva di argomenti della difesa e di un minimo vagito di confronto. Le opposizioni fanno garantismo per se stessi che non vale per gli altri. Il ministro Santanchè ha compiuto quegli atti per i quali si chiede la sfiducia nell'esercizio delle sue funzioni? Assolutamente no. Infatti nella mozione non è citato un solo atto che non sia stato conforme all'attività del governo. Questo avrebbe dovuto fare l'opposizione: dire politicamente perché è inopportuno che continui a svolgere le sue funzioni. Invece si scambia la massima assise legislativa per un tribunale senza contraddittorio", ha concluso.

Foti (Fdi): "Con questo modo di fare opposizione ci resterete trent'anni"

Colleghi dell'opposizione - ha esordito il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti - con questo modo di fare opposizione resterete all'opposizione per i prossimi trent'anni". E ancora: "Nel dibattito - ha tuonato - è stato colpevolmente fatto intendere che la ministra fosse imputata mentre è solo indagata. La Costituzione va bene se applicata alla destra ma non alla sinistra?. C'è una faziosità scandalosa in questa mozione. Si vuole indebitamente indurre a ritenere che Santanchè sia spergiura mentre i fatti di cui si parla non hanno nulla a che fare con la sua posizione di ministro tanto che resta l'indagine alla procura di Milano e non al tribunale dei ministri. State attenti a non confondere la politica con la giustizia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giachetti (Iv): "Mozione costruita su inchieste giornalistiche

A sommarsi ai voti della magioranza, quelli di Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi, come annunciato, ha votato contro la mozione di sfiducia a Santanchè: "Quella che ci troviamo di fronte oggi - ha detto il deputato Roberto Giachetti - è una mozione che non le attività fallimentari del ministero del Turismo. Addirittura gli estensori della mozione, il Movimento 5 Stelle, chiamano in causa, nella prima frase di questa mozione, neanche più le questioni giudiziarie, ma le inchieste giornalistiche".

"È del tutto evidente che il contenuto di quella mozione sia totalmente costruito sulle inchieste giornalistiche che muovono da alcune indagini, ovvero da alcune indagini che muovono da inchieste giornalistiche, ma che non hanno nulla a che vedere con il merito dell'attività del ministro. Sarebbe però stato divertente vedere the Queen of Resignation, la regina della richiesta di dimissioni, in questa Camera. Se ne contano una ventina, di richieste di dimissioni da parte dell'onorevole Santanchè. Si ricordano quelle a Speranza, a Di Maio, alla Boschi (che non era neanche indagata e che è venuta in Aula e ha preso anche la parola, perché c'è anche un certo stile quando ci si trova in determinate condizioni), ma anche alla ministra Azzolina. Insomma, sarebbe stato divertente vedere colei che ha chiamato sul banco degli imputati, chiedendo le dimissioni, un'infinità di ministri, venire qui e chiedere alla Camera di votare contro le proprie dimissioni".