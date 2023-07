La difesa di Daniele Santanché: "Contro di me pratiche sporche e schifose"

La senatrice e ministro del turismo Daniela Santanché è intervenuta oggi 5 luglio in Senato in merito all'inchiesta sui mancati versamenti fiscali per oltre 2 milioni di euro pendenti sulle società della Santanché Visibilia e Ki Group. La ministra del Turismo seduta tra il vicepremier Matteo Salvini e la ministra Elisabetta Casellati accusa di essere stata presa di mira da una campagna di stampa odiosa e da pratiche "sporche e schifose". Ai banchi del governo ci sono undici ministri e alcuni sottosegretari.

"Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi" ha detto Santanché.

"Un quotidiano - ricorda così il ministro per il turismo, Daniela Santanchè nella sua informativa al Senato con riferimento al Domani - stamattina snocciola informazioni senza indicare alcuna fonte. O questo giornale mente, per una classica imboscata per colpire un ministro del governo, oppure prendo in considerazione queta ipotesi, che ripete vicende passate nella storia, oppure il Domani ha avuto notizia che io non ho, e che nessuno potrebbe avere". Siamo di fronte a "sporche schifose pratiche, che oggi toccano me e domani potrebbero toccare anche a comuni cittadini", conclude.

"A fronte delle notizie di compensi stratosferici da Ki Group, nel triennio 19-20-21 ho incassato una media di 9mila euro l'anno, 27mila lordi in totale". Così il ministro per il turismo, Daniela Santanchè nella sua informativa al Senato, dopo le indiscrezioni di stampa su presunte irregolarità delle aziende Visibilia e Ki Group. "I lavoratori dipendenti verranno soddisfatti in tutti i diritti di credito, come previsto dal concordato", dice ancora.

"Da Ki group srl ho incassato 27mila euro lordi in tre anni, una media di 9mila euro l'anno per gli anni precendeti, tra 2014 e 2018 in cui la società ha fatto margini operativi positivi, ho percepito dalla capogruppo un valore lordo annuio di circa 100mila euro".

"Non mi sono mai appropriata di nulla che non mi appartiene, non ho mai abusato delle mie posizioni apicali delle aziende, sfido chiunque a dimostrare il contrario". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato.

"Sono fiera di aver dato lavoro a tante persone", dice Santanchè. "Con orgoglio ho portato avanti il gruppo Visibilia, ad oggi sono la sola azionista di maggioranza.I lavoratori e i dipendenti della Ki Group S.R.L. verranno soddisfatti su tutti i loro diritti e i loro crediti".

Dopo la crisi del Covid "molti imprenditori - sottolinea - hanno lottato per tenere in piedi le loro aziende, così come ho fatto io. Io credo nelle cose che faccio: non mi sono mai nascosta e ho messo in gioco l'intero mio patrimonio personale", rivendica l'esponente di Fdi che avrebbe messo in pegno con i creditori una villa di lusso a Milano del valore di 6 milioni di euro.

"Quando un socio di minoranza, residente alle Bahamas, ha avanzato proposte irricevibili, lo abbiamo diffidato tramite lo studio legale La Russa" ha ricostruito Santanché.

Sarebbe stato questo l'unico intervento dello studio legale del collega di partito.

"La procura di Milano ha ritirato le istanze preposte per due delle quattro aziende Visibilia. La Procura ha già preso atto per le aziende che tutti i debiti sono estinti. Per la quarta società Visibilia, non più operativa, è un corso una procedura di risanamento" ha detto Santanché. "Visibilia S.p.A è definitivamente uscita dal mio controllo".

In conclusione secondo l'intervento di Santanché riguardo le accuse mosse sarebbe stato "perfettamente noto" che la questione degli stipendi arretrati non riguardava il periodo relativo al suo coinvolgimento, e adesso verranno pagati: "«È scritto nell’accordo di concordato". Mentre sulla dipendente con la cassa integrazione a zero ore ma che dichiarato di aver comunque lavorato, Santanchè ha detto che non avrebbe mai lavorato in quel periodo, ma Visibilia avrebbe deciso comunque di sanare la questione.

"Dentro Visibilia spa c'era una dipendente part time. Sono stata accusata di aver usato le prestazioni della dipendente che invece era in cassa integrazione a zero ore. Di fronte alla contestazione tardiva della dipendente pur ritenendo le sue informazioni infondate ed essendo certa che lei non ha mai messo piede in Visibila, la società ha sanato la situazione considerandola in servizio senza che fosse pervenuta alcuna richiesta dagli enti preposti e prima della vicenda mediatica. Nessun altro dipendente ha sollevato questioni sulla cassa integrazione. La trasmissione televisiva (Report ndr) pensava di avere una non notizia bomba invece era una non notizia". ha detto la ministra del Turismo.

"Se ho commesso errori ho già pagato, animata da una sola solida certezza: gli organi giudiziari italiani a partire da quelli fallimentari funzionano bene al di là dei tempi forse troppo lunghi" ha detto Santanché concludendo il suo intervento.

"Cosa resta? Le immancabili note di colore sul mio abbigliamento, le mie case, le mia amicizie, su multe riferite erroneamente a me. Le multe sono a carico dei Carabinieri, a cui ho dato una mia auto per non gravare sul loro parco auto. Non ho alcuna multa da pagare." ha concluso Santanché.

++ articolo in aggiornamento ++

Il caso esploso dopo una inchiesta di Report in cui si sottolineavano presunte irregolarità sulle società di Santanché, Visibilia e Ki Group.

Santanchè è rimasta socia di maggioranza e amministratrice di Visibilia fino all'anno scorso, società al centro di una indagine della Procura di Milano per bancarotta e falso in bilancio. Secondo quanto denunciato dalla trasmissione televisiva Rai la chiusura delle indagini sul gruppo fondato da Daniela Santanchè dovrebbe arrivare in autunno. La risposta del fisco alla proposta avanzata di saldare il debito di un milione e 200 mila euro, in pratica spalmato in 10 anni, potrebbe essere una sorta di spartiacque. Si chiuderebbe la posizione di Visibilia srl in liquidazione con la revoca da parte della Procura dell’istanza di fallimento come è già accaduto per Visibilia Editore e Visibilia Holding e rimarrebbe aperta la posizione solo di Visibilia Concessionaria. Nel caso in cui la situazione venisse in qualche modo sistemata, cadrebbe per legge l’accusa di bancarotta. Rimarrebbe solo il falso in bilancio, accusa per la quale dopo la conclusione dell’indagine, salvo ripensamenti dei pm e indagini difensive solide, si profila per la ministra – nonostante nel 2022 non abbia più incarichi e le quote di maggioranza – e i suoi coindagati una richiesta di processo.

Nelle due consulenze disposte dai pubblici ministeri si parla di "situazione paradossale" e deficit "occultato".