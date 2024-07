Santanchè verso il processo, le opposizioni: "Metta le ali, ma dal governo"

Mentre continua a far discuterete la sua proposta di portare i turisti a Cogne e nelle zone colpite dalle piogge torrenziali e dalle esondazioni dei giorni scorsi, la posizione della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, continua a complicarsi e la difesa d'ufficio della premier Giorgia Meloni e del resto dell'esecutivo potrebbe non essere più sufficiente. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Santanchè e altre 16 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero e per tre società nel filone dell'inchiesta per falso in bilancio sul caso Visibilia, il gruppo fondato dalla senatrice di FdI e dal quale ha dismesso cariche e quote nel 2022.

Bonelli (Avs): Santanchè metta le ali, ma dal governo

"La ministra Santanchè metta le ali ma dal Governo, tuona Angelo Bonelli, leader di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che aggiunge: "Sono necessarie dimissioni immediate, non può più fare la ministra. Si dimetta per la sua incapacità e il modo imbarazzante con cui presiede il suo dicastero. Mandare i turisti a Cogne con l’elicottero? E chi paga, ma soprattutto, sono queste le priorità di chi ha subito danni da alluvione e che si trova senza strade e con case distrutte? Ecco spiegato perché la ministra Santanchè ha problemi con i bilanci. Ma il vero scandalo è la premier Meloni, che tollera che nella sua maggioranza ci siano deputati assenteisti e ministri rinviati a giudizio", conclude.

E la richiesta di dimissioni è ribadita anche dal Partito Democratico: "Ed ora basta! C'è un numero minimo di processi penali che convincano la presidente Meloni a chiedere le dimissioni della ministra Santanchè? Giorgia Meloni, quando era a capo dell'opposizione, chiedeva dimissioni per molto meno. Evidentemente, però, quando sei al governo e si tratta dei tuoi compari di partito, l'idea cambia velocemente e si fa strame delle istituzioni", dichiata Debora Serracchiani, Responsabile Giustizia nella segreteria dem.

La seconda richiesta di rinvio a giudizio in pochi mesi

L'ipotesi di reato con cui i giudici di Milano hanno chiesto il processo per Daniela Santanchè riguarda una presunta falsificazione dei bilanci di esercizio dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore spa, dal 2016 al 2020 per Visibilia srl in liquidazione e dal 2021 al 2022 per Visibilia Editrice srl. Per la ministra del Turismo è il secondo rinvio a giudizio nel giro di pochi mesi, dopo quello per truffa aggravata ai danni dell'Inps per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19. L'accusa sostiene che 13 lavoratori di Visibilia, società fondata da Santanchè, sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore e pagati con denaro pubblico per un totale di oltre 126 mila euro versati complessivamente dall'Inps dopo gli aiuti varati dal governo Conte 2. Secondo gli inquirenti, i 13 dipendenti avrebbero però continuato a lavorare.