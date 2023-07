Santanché supera la sfiducia: ma il suo futuro non è scontato

Salva, per ora. Nella giornata di oggi 26 luglio 2023 Daniela Santanché ha superato il voto di sfiducia al Senato. Presentato da Stefano Patuanelli del Movimento 5 stelle e sostenuto da Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, senza sorprese la maggioranza ha fatto scudo attorno alla ministra, salvandola dalle dimissioni forzate. 67 favorevoli contro 111 contrari, per tutta la squadra di governo, compatta, il caso legato a Visibilia non è motivo di "licenziamento" e allontanamento dall'esecutivo.

Della stessa idea si è trovata anche Italia Viva, che pur astenendosi dal voto, non ha ritenuto necessarie le dimissioni della ministra, al contrario di quello che invece pensa l'altra costola dell'ex Terzo Polo, Azione. Per Carlo Calenda infatti la sfiducia non ha fatto altro che "compattare la maggioranza": "Fare una mozione di sfiducia sapendo di perdere può solo aiutare Meloni a tenere Santanché e quindi diventa solo un fatto di marketing".

La difesa di Santanché

Nel replicare alle dichiarazioni presentate dal testo della mozione, sull'avviso di garanzia nell'ambito delle inchieste sulla società Visibilia e Ki Group, Santanché ha riferito di "aver detto la verità e chi dice il contrario mente sapendo di mentire". "Per la seconda volta - ha aggiunto - mi trovo in quest'aula per difendermi da accuse giornalistiche rivolte alla mia persona. Già il 5 luglio ho esposto i fatti con chiarezza. Mi permetto di ribadire che quando sono venuta in Senato non ero stata raggiunta da alcuna informazione o avviso di garanzia dalla procura". "Faccio fatica a capire - conclude - una mozione di sfiducia individuale per fatti che non hanno a che fare con il mio operato da ministro".

La vicenda non finisce qui

Alla fine la maggioranza ha salvato la ministra, ma questo non era di certo una sorpresa. Secondo Calenda, almeno a livello d'apparenza, il voto di sfiducia è servito più al governo che all'opposizione: presentarsi uniti e compatti attorno a uno dei membri ha dato sicuramente l'idea di rapporti meno tesi e più sani all'interno del governo. Rapporti che negli ultimi mesi sono stati messi a dura prova da più fattori e che hanno spinto la premier Giorgia Meloni a blindarsi nelle dichiarazioni.

Tra Pnrr e riforma della giustizia, la prima estate del governo Meloni sembra secondo molti osservatori una corsa a chiudere tutte le situazioni più urgenti il prima possibile, per poi cercare di riparlarne a settembre a testa fredda e con una buona dose di riposo sulle spalle. Non è da meno la questione legata alla ministra del Turismo. Da settimane voci di corridoio si susseguono su un eventuale rimpasto di governo in autunno per cercare di stabilizzare di più l'esecutivo, eliminando i maggiori "elementi di disturbo". Tra i ministri ai quali Meloni "chiederebbe" di lasciare rientra anche Santanché e il motivo potrebbe essere legato a un possibile rinvio a giudizio per l'accusa di "truffa ai danni dello stato", fascicolo aperto dalla procura di Milano il 24 luglio 2023 sempre legato alle sue aziende.

Fantapolitica, per ora. Ma siccome non si dà mai niente per niente, con le europee dietro l'angolo e l'avvio dei lavori per trovare i candidati, i seggi di Bruxelles potrebbero essere la moneta di scambio preferita da alcuni membri dell'esecutivo più problematici per accettare meglio la richiesta di dimissioni da parte della premier. L'ipotesi di un rimpasto autunnale si fa sempre più presente dunque. Ma quella di oggi per il governo resta una "bellissima giornata", come ha dichiarato la ministra Santanché all'uscita dell'aula del Senato.

