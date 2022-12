Elezioni regionali, ci sono le date: si vota in due giorni

C'è una data per le prossime elezioni regionali. Il Consiglio dei Ministri ha deciso: si vota in due giorni. Come rendono noto fonti di governo, il Viminale ha proposto, e il Consiglio dei Ministri ha concordato, che le elezioni regionali si svolgeranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2022. Si potrà votare quindi per due giorni invece di uno, diversamente rispetto a quanto accaduto nelle ultime elezioni nazionali del 25 settembre 2022 e nelle scorse elezioni regionali.

Dove si vota il 12 e 13 febbraio

Per sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022 sono state fissate le elezioni regionali. Dunque il Consiglio dei Ministri ha esteso le operazioni di voto anche al lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. I consigli regionali che saranno rinnovati saranno quelli di Lazio e la Lombardia. Proprio in questi giorni in entrambe le regioni si va componendo il quadro delle alleanze politiche e dei candidati. Le liste vanno presentate entro trenta giorni dalle elezioni: di conseguenza, i tempi si sono fatti ristretti.

In Lombardia al momento hanno annunciato la loro candidatura il presidente uscente Attilio Fontana per il centrodestra unito, mentre l’ex vicepresidente Letizia Moratti, dopo aver abbandonato la giunta regionale, ha deciso di correre con il sostegno di alcune liste civiche, oltre la sua personale. Il centrosinistra sta cercando di definire un’intesa con il Movimento 5 Stelle per sostenere la candidatura dell’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino.

Nel Lazio, invece, il centrodestra non ha ancora annunciato il proprio candidato, mentre Pd e M5S (insieme ad Azione) correranno insieme sostenendo la candidatura dell’assessore uscente Alessio D’Amato. Sinistra italiana si è chiamata fuori dall'alleanza, rompendo l’asse con Europa Verde.