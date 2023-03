Arriva il Ddl Anziani: cosa è quali sono le novità

Il Senato ha approvato la legge delega sulle politiche per le persone anziane, il Ddl Anziani. In attesa del passaggio alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva, vediamo di cosa si tratta e quali sono le novità della legge sugli anziani, a partire dalle nuove norme sulle cure domiciliari e sull'invecchiamento attivo. Il testo è composto da 9 articoli e punta a una riforma per attuare alcune norme previste dalla legge di bilancio 2022 e dalle missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti.