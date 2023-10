300mila italiani liberi di girare armati: così Fdi vuole liberare le licenze per le forze dell'ordine

Una proposta di legge per permettere agli agenti di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) di acquistare e possedere un'arma anche senza licenza. L'ha presentata la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli con il disegno di legge numero 848. ed è destinata, molto probabilmente, a scatenare polemiche.

In caso di approvazione del disegno di legge, saranno le stesse forze di polizia a disciplinare nei propri regolamenti i casi in cui potrà essere utilizzata un'arma diversa da quella di ordinanza. Per acquistarla non sarà necessaria una licenza, ma andrà comunque registrata nel corpo di appartenenza dell'agente che la richiede.

Attualmente le forze dell'ordine sono autorizzate per legge a portare la propria arma di ordinanza anche fuori servizio, ma in molti lamentano che quelle in dotazione non siano adatte all'abbigliamento "borghese". L'impasse nasce dalla richiesta di armi che può essere effettuata solo per "difesa personale" e che le prefetture non rilasciano nel caso degli agenti di pubblica sicurezza.

Inoltre la proposta di legge va ad estendere la possibilità di girare armati anche in borghese ai vigili urbani e alle altre figure "di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza".

La legge vuole equiparare così gli agenti di pubblica sicurezza a magistrati, prefetti e ufficiali di pubblica sicurezza, che possono oggi acquistare e portare armi senza licenza.

