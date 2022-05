"Ddl concorrenza mette in discussione il referendum sull'acqua pubblica"

Con il Ddl concorrenza in discussione all’interno del Governo, torna ad essere messa in discussione l’acqua pubblica. A dirlo è il segretario dei Verdi Angelo Bonelli, che lancia l’allarme: “Con il Ddl concorrenza verrà privatizzata l’acqua, in questo modo verrà dato uno schiaffo vergognoso al referendum attraverso il quale milioni di cittadini hanno detto sì all’acqua pubblica. Tutto ciò sta passando in silenzio all’unanimità, compresi quei partiti, come il Movimento 5 Stelle e Conte, che si professano ambientalisti ma su questo stanno in silenzio. Il tema della privatizzazione dell’acqua è indecente. Nessuno ci venga a raccontare che ce lo chiede l’Europa perché a Berlino, Parigi, l’acqua è pubblica. Addirittura a Berlino lo è attraverso referendum ma lì i referendum si rispettano”.

Bonelli, come anche i comitati per l’acqua pubblica e i beni comuni, puntano il dito contro l’articolo 6 del testo, dove si spiega che il decreto legislativo è adottato “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, nel rispetto di vari principi, tra cui quello enunciato all’articolo 6 appunto: “Fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell’ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione ai fini di una efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità, degli investimenti e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione”.

In pratica, secondo i difensori dell’acqua pubblica, con questo testo si incentivano i comuni a uscire dalla gestione pubblica, richiedendo una sorta di giustificazione che sostenga la scelta del modello. Tanto che anche il Forum italiano dei movimenti per l’acqua ha lanciato una campagna contro il Ddl concorrenza. Il 14 maggio scorso, a Napoli, si è anche tenuta una manifestazione per dire “no” al Ddl concorrenza, con il quale, si mette a rischio l’esito del referendum del 2011.