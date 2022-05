Ddl concorrenza arriva alla Camera, tassisti sul piede di guerra

Il Ddl concorrenza passa al Senato e adesso arriverà alla Camera dei Deputati dove però, non è scontato l’esito. Ci sono già categorie e gruppi parlamentari sul piede di guerra. in Primis i tassisti, che non vogliono le liberalizzazioni del trasporto pubblico non di linea. Problemi anche sui balneari dove la linea del Governo è passata, ma non senza problemi all’interno del centrodestra, dove c’è Fratelli d’Italia che tiene la barra dritta dell’opposizione, ma Forza Italia e Lega hanno votato non senza mal di pancia interni. Cosa cambia? Il testo si compone di 36 articoli e si occupa di disciplinare tanti altri temi, dalle concessioni dei porti a quelle per il gas e idroelettriche (con la scelta della Golden power per cercare di salvaguardare gli asset strategici), dai servizi pubblici locali al contrasto all'abuso di dipendenza economica esteso anche alle piattaforme digitali. Una norma del ddl introduce per i titolari di distributori di carburanti l'obbligo di aggiornare l'anagrafe nazionale. Sanzioni fino a 15mila euro per chi non è in regola. Alcune norme riguardano anche i trasporti e, in particolare, il trasporto pubblico non di linea, ovvero taxi e ncc. Ed è proprio questa disposizione che rischia di aprire un fronte caldo essendo già alla Camera. I tassisti sono pronti allo scontro duro.

Farmaci

Taxi e Ncc passano a Camera

Delega fiscale

Un emendamento votato in Senato reintroduce il patent linkage sui farmaci, ovvero la pratica di collegare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l'ammissione alla rimborsabilità degli stessi allo status del brevetto del prodotto di riferimento. La modifica approvata stabilisce infatti che i produttori di farmaci equivalenti possano presentare istanza di autorizzazione all'Aifa , nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto.

Vengono rinviati a Montecitorio in seconda lettura le norme su taxi e Ncc, trasporto pubblico locale e infrastrutture digitali. Il che prefigura una terza lettura al Senato, possibilmente entro luglio per rispettare il cronoprogramma delle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il provvedimento si darà il 'cambio' con la delega fiscale, attesa in commissione Finanze alla Camera il 13 giugno per approdare in Aula alla Camera il 20 e sbarcare poi a Palazzo Madama. Seguiranno entro 18 mesi i decreti attuativi.