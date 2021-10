Ddl Zan, è la volta buona? Sono ore decisive, cosa succede oggi

Alla fine lo ha capito anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta: o si tratta per trovare un accordo sul Ddl Zan , la legge per i diritti di gay e transessuali, oppure addio proposta. Così il segretario democratico ha dato mandato esplorativo al deputato Alessandro Zan per capire se ci possa essere un punto di incontro con le altre forze politiche. “Chiederò ad Alessandro Zan di fare un'esplorazione con le altre forze politiche per capire le condizioni che possano portare a un'approvazione del testo rapida” ha dichiarato Letta. Il tempo stringe. C’è solo la giornata di oggi 26 ottobre perché domani è prevista la discussione generale in Aula al Senato e la conclusione dei lavori. Il problema è che sempre domani ci sarà anche il voto sul non passaggio all’esame degli articoli, chiesto da Lega e FdI e, se la Presidente Casellati dovesse accogliere la richiesta, magari con scrutinio segreto, sarebbe la fine della legge Zan.

Ddl Zan: cosa succede oggi 26 ottobre

L’unica possibilità è quella di trovare un accordo e farlo oggi. "Grazie segretario per la fiducia e per l'impegno risoluto ad approvare il ddl Zan. Sono giorni decisivi per approvare una legge contro i crimini d'odio. Ce la metteremo tutta, è un dovere di civiltà verso il Paese", ha scritto il deputato Alessandro Zan su Twitter. Così oggi il “padre” della proposta di legge cercherà di incontrare tutti i capigruppo dei partiti. Letta ha dunque aperto alle modifiche; Italia Viva rivendica di essere stata la prima forza politica ad averne intravisto la necessità di andare ad un accordo con la destra: "La verità è che avevamo ragione noi: se vogliamo che la legge passi, vanno cambiati i passaggi più delicati" commenta incoraggiante Matteo Renzi. Il Movimento 5 Stelle non si tira indietro ma pone attenzione sulla necessità di non snaturare la legge.

Intanto Zan si prepara a dialogare anche con Fratelli d’Italia e Lega, purchè rinuncino al voto di domani (sul non passaggio degli articolo). E' una "tagliola" contro la quale Zan dovrà tentare l'impossibile a stretto giro. “Io sentirò tutti, non ho pregiudizi ma certo è che questi due partiti hanno fatto di tutto per affossare la legge, non di trovare accordo. Ci batteremo perché questo non accada” ha detto Zan.

Ddl Zan: Forza Italia è ago della bilancia

Il vero ago della bilancia però sarà Forza Italia. Il partito di Berlusconi è nettamente spaccato sulla legge contro l’omotransfobia. Da una parte ci sono gli intransigenti come Gasparri e dall’altra c’è chi non ha pregiudizi. Non solo i convinti sostenitori come il deputato azzurro Elio Vito. Tra i berlusconiani è forte la presenza di chi è pronto a votarla di fronte a dei piccoli cambiamenti. Come aveva anticipato proprio Today.it, il dialogo fra i promotori della legge e Fi non si sono mai interrotti, neppure a settembre, quando il Ddl Zan era scomparso dai radar delle cronache parlamentari. Al tavolo delle trattative ci sarebbe la capogruppo al Senato di Forza Italia AnnaMaria Bernini, con cui Pd e Movimento sono al lavoro.

Con la cancellazione dell’articolo 1 e 4, si supererebbero diversi ostacoli. Il problema sono gli altri articoli. Ma attenzione perché "l'identità di genere, così come l'orientamento sessuale, non possono essere oggetto di contrattazione”. L'altolà è della 5 stelle Alessandra Maiorino che definisce "irrinunciabili" anche i percorsi di educazione al rispetto nelle scuole. Quindi oggi si deciderà forse se e come cambiarlo, ma non si deve tirare troppo la corda. Le associazioni per i diritti di gay e trans sono insofferenti alla sola idea di cambiarne una virgola.