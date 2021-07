La battaglia sul ddl Zan: il giorno della verità in Senato

In Aula

Sono oltre mille gli emendamenti presentati questa mattina al ddl Zan allo scadere del termine fissato alle 12, prima dell'inizio della discussione a partire dalle 16:30. Solo dalla Lega ne sono arrivati 672, a cui si aggiungono circa altri 20 presentati dal vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli e circa 80 da Paola Binetti dell'Ucd. Quattro le richieste di modifica presentate da Italia Viva, due a firma del capogruppo Davide Faraone con il collega Giuseppe Cucca e due dello stesso Cucca con il socialista Riccardo Nencini. 134 arrivano da Forza Italia, altri dalle Autonomie e dal Gruppo Misto.

"I 700 emendamenti presentati dalla Lega al ddl sono il chiaro tentativo di affossare la legge. Altro che volontà di dialogo e mediazione. Salvini sui diritti conferma di avere la stessa linea di Orbán", ha commentato il deputato dem Alessandro Zan, "padre" del disegno di legge. "Se si dialoga, la Lega è pronta a ritirare gran parte degli emendamenti presentati al Ddl Zan. Se invece il Pd continuerà a volere lo scontro, affosserà la legge e la tutela dei diritti di migliaia di persone", è la posizione di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. Le proposte riguardano per lo più la modifica degli articoli 1, 4 e 7: i più contestati.

La Conferenza dei capigruppo del Senato è convocata oggi alle 15.30. Alle 16.30, quando si riunirà l'Aula per riprendere la discussione sul disegno di legge. Si profila intanto la possibilità di uno slittamento dell'esame del ddl Zan da parte dell'Aula del Senato a settembre, vista l'imponente mole di emendamenti presentati ma anche alla luce del fatto che sono in arrivo diversi decreti "che avranno la precedenza" prima della pausa estiva, come aveva già anticipato nei giorni scorsi Simona Malpezzi del Pd.