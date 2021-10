Ddl Zan, che cosa succede oggi per la legge contro le discriminazioni

Al Senato oggi è il giorno del Ddl Zan: è infatti ripreso l'esame del disegno di legge contro l'omofobia, approvato dalla Camera nel novembre scorso, che era stato interrotto il 20 luglio prima della pausa estiva.

Il provvedimento è tornato nell'emiciclo di palazzo Madama senza nessun accordo nella maggioranza e quindi rischia oggi di finire su un binario morto. Nella riunione dei capigruppo di ieri sera Pd, M5s e Leu hanno rifiutato la proposta avanzata dalla Lega di rinviare di una settimana i lavori per consentire la ricerca di un'intesa sulle modifiche da apportare al testo. E resta in piedi la richiesta fatta dal Carroccio e da Fratelli d'Italia di chiedere la sospensiva del provvedimento, con il non passaggio all'esame degli articoli, la cosiddetta "tagliola".

Ddl Zan, che cosa succede con la tagliola

La richiesta di sospensiva sarà votata alla fine della discussione, probabilmente con voto segreto. Una mossa che rispedirebbe il provvedimento in commissione, lasciandolo fermo per almeno sei mesi, come prevede il regolamento.

Ddl Zan, la diretta

Contro il voto di sospensiva l'esponente di Forza Italia Elio Vito che si smarca dalla posizione ondivaga del suo partito: "Il Presidente Berlusconi mi ha onorato tempo fa della nomina a responsabile del Dipartimento Difesa e sicurezza di Forza Italia - dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia - La cronaca di questi mesi, è purtroppo piena di episodi di violenza ai danni di persone Lgbt, picchiat* perché camminavano mano nella mano, si baciavano, portavano una borsa arcobaleno. Per questo, se FI dovesse votare il non passaggio agli articoli del Ddl Zan, una legge che contrasta proprio odio, discriminazioni e violenze, a malincuore, ma per coerenza, non potrei più mantenere l'incarico affidatomi da Berlusconi".

Il Pd chiede che non venga concesso il voto segreto. "Rivolgo un appello alla Presidente Casellati - dice il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama - Ritengo che non dovrebbe concedere il voto segreto sul non passaggio agli articoli per il Ddl Zan, la cosiddetta tagliola architettata dai nemici del provvedimento che sperano nella conta al buio per raggiungere i loro deprecabili obiettivi.

Oltre che ragioni politiche sussistono valide ragioni regolamentari per negarlo. La prima delle quali è che siamo di fronte ad un voto di procedura che potrebbe uccidere la legge nel suo complesso, non ad un voto di merito su un emendamento che ne modifica una parte. È infatti evidente che all'interno del ddl nel suo complesso non prevale la materia di cui agli articoli 13-32 della Costituzione. Peraltro negare oggi il voto segreto sulla tagliola non precluderebbe la possibilità di concederlo in seguito, sempre a termini di regolamento, su voti di merito come quelli ricordati. La Presidente Casellati è chiamata a seguire una scelta di equità e di giustiizia. E questa non può che essere nel senso di bocciare la richiesta di voto segreto".

Il presidente della commissione Giustizia Ostellari ribadisce la "disponibilità a trovare una sintesi sugli articoli 1, 4 e 7" (definizione di genere, libertà di espressione e scuola, ndr) e accusa la maggioranza di aver cercato solo una divisione "tra buoni e cattivi". Secondo il senatore del Carroccio una sintesi era a porta di mano.

Davanti a Palazzo Madama la protesta dei Pro Vita.