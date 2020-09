L'endorsement a seggi aperti di De Laurentiis per De Luca

L'endorsement di Aurelio De Laurentiis per Vincenzo De Luca arriva a seggi aperti, nella mattinata di domenica. E non piace a tutti i tifosi del Napoli, che non si fanno troppi problemi a replicare al numero uno azzurro.

"Cari Campani - twitta ADL - il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento".

De Laurentiis sta con De Luca: il tweet non piace a tutti i tifosi

Qualcuno replica "ma pienz al Napoli!!". Qualcun altro dice: "Non pensavo proprio presidente si esponesse così tanto...". C'è chi pensa al calciomercato: "Pensa a completare la squadra invece di fare politica".

De Laurentiis ha raccontato qualche tempo fa di essere amico di De Luca dal 1994. E in alcuni tweet di 10 giorni fa aveva attaccato il suo avversario Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. Dopo le parole di Caldoro che aveva criticato il presidente del Napoli e il suo legame al rivale Vincenzo De Luca, De Laurentiis aveva ribattuto con tre tweet sul suo profilo ufficiale: «Caro Caldoro, è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti dichiarazioni, dove mi hai chiesto di non aiutare lo juventino e comunista De Luca, di cui io sono amico dal 1994. Le tue sterzate non hanno senso per un candidato che ha già perso la battaglia elettorale. Inoltre, quando sei stato presidente della Campania, hai fatto ben poco», continua De Laurentiis. "Mi dici che devo comprare i giocatori. Certamente non sai che abbiamo acquistato Osimhen per 70 milioni più 10 di bonus. Per non parlare dei giocatori arrivati a gennaio. Ma tu sei troppo impegnato a non farti doppiare da De Luca. Caro Caldoro, in bocca al lupo".