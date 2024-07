"Sono il civile De Luca, le do il mio benvenuto": così il governatore accoglie la premier a Napoli

"Sono il civile De Luca, le rinnovo il mio benvenuto a Napoli". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è rivolto a Giorgia Meloni arrivata a Bagnoli, quartiere del capoluogo campano, per la sigla dell'accordo di riqualificazione e rigenerazione del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

Oltre al governatore e alla premier (che si è limitata a ringraziare) all'evento hanno partecipato il Commissario straordinario di Bagnoli e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La frase di De Luca è una risposta ironica a quanto gli fu detto dalla presidente del Consiglio a Caivano, in occasione dell'inaugurazione del centro sportivo Pino Daniele: "Sono quella stron*a, come sta?". Una "battuta" con cui Meloni aveva replicato a un insulto rivoltole a febbraio dallo stesso De Luca nel corso di una manifestazione a Roma con i sindaci campani: "Lavora tu, str... Per lavorare ci servono i soldi". Il siparietto continua. Ma almeno questa volta non volano offese.