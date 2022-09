Decreto Aiuti bis: cosa cambia dal Superbonus alla scuola

Superbonus, scuola, pensioni, smart working, Copasir. Sono alcuni dei temi su cui interviene il decreto Aiuti bis. Il provvedimento ha avuto oggi il via libera unanime dall'Aula del Senato con 182 voti favorevoli, zero contrari e 21 astenuti. In scadenza l'8 ottobre, verrà esaminato giovedì prossimo dalla Camera per l'approvazione definitiva. Il decreto è stato varato ad agosto e contiene misure per un valore complessivo di 17 miliardi di euro per il sostegno delle imprese e delle famiglie. Rispetto alla scrittura iniziale, in fase di conversione sono stati apportati alcuni cambiamenti e non sono mancate le polemiche. Vediamo cosa dice il testo che ha avuto l'ok del Senato.

Superbonus

La responsabilità dei cedenti crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o colpa grave. In ogni caso, per i crediti maturati prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richieste dalla normativa, il cedente - a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo o da imprese di assicurazione - acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione richiesta.

Smart working

Il decreto Aiuti bis include la proroga al 31 dicembre del lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni. "Agli oneri derivanti da questa modifica - si legge nell'emendamento - si corrisponde con 18,66 milioni per il 2022, che verranno coperti per 8 milioni attraverso il Fondo sociale per l'occupazione del ministero del lavoro e 10,66 milioni con riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro".

Copasir "provvisorio"

All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato "provvisorio" costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei gruppi parlamentari, i presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari. Il Copasir provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo.

A scuola nessun "docente esperto"

Scompare la figura del "docente esperto". Gli insegnanti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili saranno "stabilmente incentivati" (per un importo pari a 5.650 euro l'anno). Il sistema di progressione di carriera sarà precisato in sede di contrattazione collettiva.

Pensioni

Sale a mille euro il tetto per l'impignorabilità delle pensioni, oggi fissato a quota settecentocinquanta.

Deroga tetto degli stipendi dei manager

Approvata la deroga al tetto degli stipendi dei dirigenti pubblici. L'emendamento prevede che a una serie di figure apicali, tra cui il capo della polizia, il comandante generale dei Carabinieri, il comandante della guardia di finanza, i capi dipartimento dei ministeri e il segretario generale della presidenza del Consiglio, possa essere attribuito un "trattamento economico accessorio", anche in deroga al limite attuale di 240mila euro annui.

Il superamento del tetto di stipendio per i superdirigenti non piace a Palazzo Chigi. Secondo quanto filtra, la presidenza del Consiglio, non avrebbe nascosto il "disappunto". Dal canto suo il ministero dell'Economia, secondo quanto si apprende, ha dato solo un contributo tecnico sulle coperture. Si tratta di un emendamento parlamentare, si spiega, per la cui attuazione comunque è necessario un provvedimento successivo.

Associazioni sportive

E' istituito un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono piscine.

Stabilizzazione del personale Pnrr

Il personale assunto dalle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del Pnrr, da gennaio 2027 potrà essere stabilizzato "previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta".

I nodi irrisolti e il nuovo decreto

L'emendamento al decreto Aiuti bis con la stretta anti-delocalizzazioni è stato riformulato. La misura non entrerà in questo decreto legge ma, a quanto viene riferito, verrà inserita nel decreto legge Aiuti ter. Il nuovo provvedimento dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. La conferma dei tempi è arrivata dal ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a margine di una visita all'Ast di Terni. Il ministro ha sottolineato che le misure di sostegno allo studio "sono quelle che in parte arriveranno con la conversione in legge giovedì, spero, del decreto Aiuti e in altra parte dal decreto legge che approveremo come Governo".