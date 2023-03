Arriva ddl su cibo sintetico e codice appalti. Salvini diserta la conferenza stampa

"L’Italia è il primo Paese che dice no al cibo sintetico, alla carne sintetica, e lo fa con un atto formale e ufficiale". Con queste parole il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, inizia la conferenza stampa indetta per illustrare i provvedimenti adottati oggi dal consiglio dei ministri. Il provvedimento che vieta la produzione e la commercializzazione in Italia del cibo sintetico è "particolarmente significativo, si compone di sei articoli: si basa sul principio di precauzione - dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci -, perché non ci sono evidenze scientifiche su possibili effetti dannosi sul consumo di cibi sintetici. Ribadiamo il massimo livello di tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio della nostra nazione e della nostra cultura agroalimentare che si basa sulla dieta mediterranea – ha aggiunto - che io amo definire italiana, che va tutelata".

Lollobrigida: ddl cibo sintetico tutelerà la salute

Nel disegno di legge sul cibo sintetico "non c'è alcun atteggiamento persecutorio ma la forte volontà di tutela della salute dei cittadini e delle persone che consumano", ha precisato il ministro Lollobrigida, ribadendo che il provvedimento tutela la salute, la produzione e l'ambiente. "I prodotti da laboratorio non garantiscono qualità benessere e non garantiscono la tutela della cultura e tradizione enogastronomica e di produzione a cui è legata parte della nostra tradizione e modello". La produzione in bioreattori, inoltre "produrrebbe disoccupazione perché sarebbe più conveniente produrre dove il lavoro costa meno". Inoltre c’è un "rischio di ingiustizia sociale con il cibo sintetico, in una società in cui i ricchi mangiano bene ed i poveri no".

Sulla legge anti-vino voluta dall’Irlanda il ministro ricorda che "il vino è un prodotto fondamentale e può essere assunto in modo equilibrato, ma siamo contro gli abusi, ma non va stigmatizzato un prodotto che non fa male ma fa anche bene se assunto con moderazione. La scelta dell'Irlanda è un violazione dei trattati europei", ha concluso Lollobrigida.

Ok del cdm a codice appalti: Salvini diserta la conferenza stampa

Oggi il consiglio dei ministri ha approvato anche altre misure oltre a quelle sul cibo sintetico: il nuovo decreto bollette per aiutare imprese e famiglie alle prese col caro energia a nuove norme in materia di sanità e fisco (qui tutte le novità). Il governo ha approvato anche il codice degli appalti, ma in conferenza stampa non c’era il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ad illustrarlo. Quando i giornalisti hanno provato a fare una domanda sul codice, Lollobrigida e Schillaci hanno risposto: "Questa - aggiunge Lollobrigida riferendosi al codice degli appalti - ha un impatto altrettanto importante e riteniamo che i colleghi avranno modo di rappresentare al meglio secondo le loro deleghe che non sono qui rappresentate da me nè da Schillaci. Un'informazione completa può darla chi ha avuto modo di approfondire sotto ogni aspetto. Non siamo tuttologi, lavoriamo in squadra in maniera sinergica su tutte le questioni, ma non è detto che sappiamo spiegarle altrettanto bene di chi ci ha lavorato".

Salvini ha preferito illustrare il nuovo codice ai giornalisti con messaggi, video e comunicati, in maniera indiretta insomma. "Come promesso, dopo anni di attesa, il consiglio dei ministri oggi ha approvato il codice degli appalti pubblici. Meno burocrazia, meno perdita di tempo, più fiducia alle imprese e ai sindaci, fiducia alle imprese dei territori, alle imprese anche più piccole artigiane, significa più cantieri, più lavoro e più sicurezza in tutta Italia: dalle parole ai fatti", ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture in un video diffuso al termine del consiglio dei ministri.

