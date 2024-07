Sei telefonate al mese, mille agenti in più: "nessuna svolta" nel decreto carceri del governo

L'assunzione di mille nuove unità per il corpo della polizia penitenziaria, ma anche procedure più snelle per concedere di uscire dal carcere in anticipo a chi ne ha diritto, qualche telefonata in più al mese per i detenuti (passano da 4 a 6) e l'istituzione di un albo delle comunità abilitate per la detenzione domiciliare. Sono alcuni dei punti principali dello schema di decreto legge esaminato e approvato ieri (mercoledì 3 luglio) dal Consiglio dei ministri e ribattezzato dal governo "carcere sicuro". Si tratta di una prima risposta dell'esecutivo alla situazione di emergenza degli istituti penitenziari, sovraffollati e segnati nel 2024 dalle drammatiche cifre dei suicidi in questi primi sei mesi, mai così alte.

C'è chi lo ha già definito come un nuovo svuota-carceri, ma il ministro della giustizia Carlo Nordio ha precisato che l'intento non è quello "di aprire le porte per alleggerire la popolazione carceraria, che pure costituisce un problema". Il titolare del dicastero della giustizia ha detto che si tratta di un "intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell'esecuzione penale". Nordio ha presentato così il dl carceri: "Il provvedimento approvato oggi è un intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell'esecuzione penale. Questo intervento è frutto di una visione del governo Meloni, condivisa dai nostri sottosegretari, che sul punto di vista della giustizia è orientata essenzialmente su quello che potremmo chiamare umanizzazione carceraria".

Gli esperti e i sindacati tuttavia criticano le misure del governo, definendole "blande e non risolutive": non ci sarebbe nessuna svolta su assunzioni, sovraffollamento e buona condotta. Ma andiamo con ordine. Ecco cosa prevede il testo di legge.

Le procedure per la libertà anticipata

Il decreto legge in questione prevede misure per la semplificazione e velocizzazione delle procedure per concedere la libertà anticipata ai detenuti che ne abbiano il diritto. In occasione "di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata", il magistrato di sorveglianza "accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente".

L'istanza, continua il testo, "può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi". In ogni caso, le detrazioni non saranno riconosciute "qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione". La misure alternative potranno essere decise non più in via provvisoria, ma definitivamente e più rapidamente dal magistrato di sorveglianza, senza passare per il tribunale collegiale.

Nel dl carcere "vi sono misure per rendere più semplice la liberazione anticipata", ha spiegato Nordio. "Non vi sono indulgenze gratuite ma si rende più certa la procedura attraverso cui la liberazione anticipata è posta in esecuzione. Renderemo molto chiaro al detenuto il percorso ed i termini per godere della liberazione anticipata. Ci sarà una specie di 'patto' per metterlo subito al corrente dei suoi diritti e degli sconti che potrebbe ottenere se si comporta bene in carcere".

L'albo delle comunità

Il testo prevede inoltre l'istituzione di un albo di comunità che potranno accogliere alcune tipologie di detenuti - come quelli con residuo di pena basso, i tossicodipendenti e quelli condannati per determinati reati - dove potranno scontare il fine pena. L'intervento va nella direzione di consentire ai molti detenuti, soprattutto stranieri e privi di residenza ufficiale, di avere un luogo per la detenzione domiciliare.

La questione delle telefonate

Sono poi previste modifiche all'articolo 39 del regolamento penitenziario: il provvedimento parla di "un incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili". Nordio ha spiegato che "la possibilità di comunicare in termini più elastici e maggiori con le famiglie sarà un piccolo aiuto psicologico che assieme alle risorse di sostegno psicologico ai detenuti già messe in atto, contribuirà, lo speriamo, a rendere psicologicamente più agevole una situazione che essendo punitiva incide sull'umore e la depressione del detenuto".

Il tribunale per le famiglie e il 41 bis

Nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri, inoltre, "c'è lo slittamento di un anno dell'entrata in vigore del tribunale per le famiglie. Abbiamo assecondato le aspirazioni della magistratura e dell'avvocatura che lamentavano la mancanza di un'adeguata copertura finanziaria", ha spiegato Nordio. La bozza del decreto prevede anche modifiche alla disciplina del regime detentivo differenziato del 41 bis (il carcere duro per mafiosi e terroristi), con l'esclusione all'accesso dei programmi di giustizia riparativa.

L'indebita destinazione di denaro o cose mobili

Si interviene poi sul reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili. "Fuori dei casi" previsti dall'articolo 314 del codice penale - la norma che disciplina il reato di peculato - "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei me a tre anni".

Le nuove assunzioni

Nel decreto ci sono anche una serie di norme sull'assunzione di personale: si parla di mille persone per il corpo di polizia penitenziaria tra il 2025 e il 2026. Uno degli articoli riguarda anche la modifica di alcune disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria, oltre a modifiche sulla disciplina relativa agli incarichi di livello dirigenziale nel ministero della giustizia.

Il parere degli esperti: misure non risolutive

Nelle carceri il sovraffollamento è allarmante: ci sono 14.500 detenuti in più rispetto ai posti disponibili. E sono oltre 18mila le unità mancanti alla polizia penitenziaria. Rimangono insolute, secondo i sindacati, le gravissime carenze nell'assistenza sanitaria, mentre le strutture sono fatiscenti e "la disorganizzazione generale è imperante".

"Le misure del governo non incideranno sul sovraffollamento essendo afflitte da minimalismo". Lo ha dichiarato Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, che da tanti anni si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario. "Sarebbe stato necessario ben altro per produrre una controtendenza nella crescita dei numeri o nella qualità della vita penitenziaria", ha osservato Gonnella, commentando il decreto sulle carceri approvato dal Consiglio dei ministri.

"In base a quanto si legge nella bozza del decreto legge - ha spiegato Gonnella - le telefonate verranno, con un successivo regolamento, aumentate da quattro a sei al mese. Cosa, peraltro, già possibile a legislazione vigente. Per contrastare l'isolamento penitenziario e incidere sulle cause dei suicidi sarebbe stato necessario prevedere telefonate quotidiane e non una ogni cinque giorni. Inoltre la misura entrerà in vigore tra sei mesi almeno. Un'altra estate passerà invano".

"In materia di liberazione anticipata si è intervenuti sulla procedura ma non - ha chiarito il presidente dell'associazione - sull'allargamento dei giorni di concessione. Nel frattempo siamo a 49 suicidi dall'inizio dell'anno e a tassi di affollamento elevatissimi e ingestibili". "Assumere sempre e solo poliziotti - ha osservato ancora Gonnella - non basta. Bisognerebbe anche aumentare il numero di educatori, mediatori, assistenti sociali, medici, psichiatri, etno-psichiatri, interpreti, direttori. Altrimenti trasformiamo le carceri in un luogo di ordine pubblico". E "infine la previsione di invio di ben 85 agenti in Albania per gestire la prigione che nascerà in quel paese è irriguardosa per chi fa turni massacranti in Italia e apre le porte a una pericolosa esternalizzazione della detenzione, come ai tempi del colonialismo", ha concluso.