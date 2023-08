Con il decreto sul caro voli l’Italia rischia di farsi un autogol

Piovono critiche sul decreto Asset, in particolare sulle misure per tentare di arginare i rincari dei biglietti aerei. Le compagnie aeree low cost non vedono di buon occhio queste novità mentre alcune associazioni dei consumatori lamentano il fatto che l’intervento riguarderà principalmente gli abitanti delle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia.

Il decreto legge, infatti, vieta di fissare in modo dinamico le tariffe in base al periodo di prenotazione, se la fissazione è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce a un prezzo di vendita del biglietto, o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. Arriva anche il divieto di fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato dei biglietti da e per le isole, ossia laddove sussistono esigenze di continuità territoriale.

Ryanair: il decreto su caro voli è "ridicolo e illegale"

"Il decreto del governo è una trovata da pubbliche relazioni, una roba populista. C'hanno provato a Mosca nel 1917", ha dichiarato l’amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson, definendolo un decreto "ridicolo e illegale", che interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue, proprio per questo "deve essere cancellato". Il governo italiano "non poteva né doveva intervenire. Il decreto, non capisco da dove arrivi, è in netto contrasto con il regolamento 1008 dell'Unione europea che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi. Per questo l'Europa spazzerà via le norme italiane, colpevoli di interferire con il mercato", ha dichiarato l’ad in un'intervista a Repubblica, annunciando che la compagnia low cost irlandese ricorrerà alla Commissione europea perché il decreto "è illegittimo".

Urso: "Il decreto si può migliorare"

Questo nuovo decreto porterà "a un aumento medio dei prezzi, e non alla loro flessione", chiosa Wilson perché vincolando le tariffe estive alla tariffa media di ogni volo si avranno "meno rotte e meno posti aerei". Se non ci saranno cambiamenti "voleremo di più verso la Spagna. Sa dove stanno esultando per il vostro decreto? A Malta, a Cipro, alle Canarie: sanno che noi voleremo di più verso di loro, piuttosto che essere prigionieri in Italia".

E così dopo un incontro con l’ad di Ryanair, il ministro Urso ha annunciato che il decreto "può essere migliorato in conversione parlamentare", mostrandosi disponibile a incontrare anche le altre compagnie aeree.

Il botta e risposta tra Wilson e Schifani

"Non siamo parte di un cartello, non mi lascio insultare", dichiara poi Wilson all'Ansa spiegando che chi dice che Ryanair abbia fatto cartello sui voli per Sicilia e Sardegna, come per esempio il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, "dice spazzatura, nient'altro che spazzatura". Immediata la replica di Schifani: "Spazzatura è vessare i siciliani. L'ad di Ryanair Wilson spieghi ai milioni di siciliani se non è scandaloso l'atteggiamento di chi approfitta di una situazione di mancata concorrenza, direi quasi di monopolio, per vessare un'intera popolazione con prezzi esorbitanti. Spazzatura, quindi, sono certe condotte che abbiamo segnalato all'Antitrust per ben due volte".

