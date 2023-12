Così il decreto del governo Meloni ha causato 61 morti

L’ennesimo naufragio nel Mediterraneo ha causato altre 61 vittime, tra loro donne e bambini. Una strage che forse poteva essere evitata, se solo la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Méditerranée, non fosse stata costretta a partire alla volta del lontano porto di Livorno per far sbarcare altri 26 naufraghi.

È la cosiddetta "dottrina Piantedosi", quella che per limitare le partenze dalle coste africane, intralcia il lavoro di chi prova a soccorrere persone in mare. "L'assegnazione di porti lontani ai pochi mezzi di soccorso disponibili – spiega l’associazione umanitaria, commentando l’ennesima strage – non solo ha un impatto sui sopravvissuti ma può anche causare altre morti".

Il deterrente che non funziona

L’obiettivo del governo Meloni e del suo ministro dell’Interno, uomo vicino al vicepremier Matteo Salvini, sarebbe quello di scoraggiare i migranti, che secondo una tesi smentita dai numeri (sono oltre 153 mila i migranti sbarcati da inizio anno), rinuncerebbero alla partenza sapendo di andare incontro a rischi maggiori durante la traversata. Quello che probabilmente non è chiaro al titolare del Viminale e ai suoi colleghi, è che tra una morte certa, una vita di stenti e un rischio di morte, i migranti opteranno sempre per l’ultima ipotesi. Mentre un gommone con a bordo 86 persone si inabissava, chi avrebbe potuto salvarle stava percorrendo mille chilometri per raggiungere il porto assegnato dalle autorità italiane, con il divieto categorico di cambiare rotta.

Magi (Più Europa): "Presentiamo interrogazione parlamentare"

"Emergono particolari davvero inquietanti sul naufragio a largo delle coste libiche avvenuto ieri: Frontex ha rivelato di aver avvistato il gommone alla deriva e di aver informato Italia, Malta, Tunisia, Libia. Nonostante questo, nessuno è intervenuto ed è stato anche impedito di fatto alla Ocean Viking di effettuare il salvataggio. Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare ai ministri Piantedosi e Salvini. "La responsabilità anche del nostro governo – continua – è tanto grave quanto evidente: è necessario chiarire con rigore cosa sia avvenuto e perché le nostre autorità non siano intervenute"

Boldrini (Pd): "Governo fa solo propaganda per sollecitare i peggiori istinti"

"Sono morti al largo delle coste libiche perché gli Stati che potevano e dovevano intervenire hanno ignorato la segnalazione di Frontex. Parliamo di Italia, Malta, Libia e Tunisia. Alla Ocean Viking, che aveva già salvato una ventina di persone, è stato impedito di intervenire. Così prescrive la legge italiana voluta dal Governo Meloni: se hai già fatto un salvataggio, non puoi farne un altro e quindi se nella tua rotta incontri altri naufraghi devi lasciarli morire perché non puoi fare due soccorsi di seguito. Una scelta crudele, disumana, inaccettabile di cui qualcuno dovrà rispondere". Così Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo.

"Pensiamo, spesso, che le migrazioni siano un fenomeno abbastanza recente e che riguardino noi, l'Italia, più di qualsiasi altro posto nel Mondo. Non è così - spiega l’ex presidente della Camera - gli esseri umani hanno sempre migrato, nel corso della storia, per le ragioni più varie a seconda dell'epoca in cui lo facevano. Nel 2023 il fenomeno migratorio è cresciuto ovunque e le cause sono tante: dai cambiamenti climatici, ai conflitti, passando per le forti disparità sociali ed economiche e per la privazione di libertà e diritti fondamentali. Lo ha spiegato oggi, Giornata Internazionale del migranti, Amy Pope, direttrice generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni".

Boldrini punta poi il dito contro il governo Meloni: "Pensare di affrontare la questione migratoria con misure spot, unicamente repressive, senza una visione che guardi a come sta cambiando il mondo e a come cambierà nei prossimi decenni, è inutile e deleterio. Non è una soluzione, non contribuisce alla gestione del fenomeno. È propaganda buona a solleticare i peggiori istinti del proprio elettorato. È disumanità", conclude.

Gli altri articoli di politica