Caro voli, taxi, tassa su extraprofitti banche e tante altre misure: cosa cambia con l'ok del Cdm al decreto "omnibus"

Via libera del governo al decreto "omnibus", che in realtà si compone di due parti: una che riguarda la giustizia e una varie materie economiche. Molti gli argomenti sul tavolo del Consiglio dei ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, dal caro voli al riordino del settore dei taxi, ma anche argomenti più spinosi che in questi giorni hanno scatenato molte polemiche. Il riferimento è al Ponte sullo Stretto, con il contestato stop alle norme del 2016 che fissano un limite di 240mila euro ai compensi annuali, poi approvato. Si tratta di una norma fortemente voluta dal ministero dei Trasporti di Matteo Salvini per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti. "L'obiettivo è di coinvolgere anche giovani laureati. Zero polemiche e si va avanti", ha dichiarato Salvini.

Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina, aveva già chiarito che la norma di deroga al tetto degli stipendi riguarderà solo consulenti esterni, "ingegneri ed esperti con le massime competenze" e che non interesserà "il presidente e l'ad e in generale il cda" della Società. Nel frattempo è stato riattivato con decreto il tavolo tecnico per i trasporti nell'area dello Stretto per pervenire in tempi rapidi alla realizzazione dell'opera. La prima riunione si terrà l’8 agosto 2023 all'Università di Messina.

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e i ministri Francesco Lollobrigida, Carlo Nordio, Orazio Schillaci e Adolfo Urso hanno illustrato le principali misure approvate con il decreto "omnibus" (24 articoli) in una conferenza stampa tenutasi al termine del Cdm. E a sorpresa arriva anche una tassa sugli extra profitti delle banche. Vediamo insieme cosa cambia.

Taxi e caro voli: cosa cambia con il decreto "omnibus"

Il decreto che riguarda attività economiche e investimenti strategici, denominato Asset, affronta due temi importanti: il riordino del settore taxi e il caro voli. Previsto un aumento fino al 20% delle licenze attualmente in circolazione per le auto bianche, tramite nuovi bandi allestiti dai comuni, mossa accompagnata da fondi per l'incentivo alla conversione ecologica del parco taxi e Ncc.Un pacchetto di misure "che hanno come principio la semplificazione e la sburocratizzazione", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante la conferenza stampa. "Un aumento delle licenze in vista del Giubileo", ha aggiunto.

Riguardo ai voli, stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali di collegamento con le isole, se durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità e se il prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori è del 200% superiore alla tariffa media del volo. Arriva anche il divieto di fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato. "Sono misure volte a stabilire il tetto massimo". Insorgono le compagnie low cost, annunciando scioperi.

Banche, arriva la tassa sugli extraprofitti

Via libera anche a un prelievo sugli extraprofitti delle banche, accumulati in un periodo in cui i tassi della Bce sono aumentati vertiginosamente mentre quelli di conti correnti e depositi sono rimasti invariati. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, assente in conferenza stampa, ha messo a punto un provvedimento ad hoc che porterà introiti ai mutui sulla prima casa e al taglio delle tasse, "alcuni miliardi" per la manovra. "Una norma di equità sociale", così l'ha definita il vicepresidente Matteo Salvini.

Fine dell'isolamento per i positivi al Covid

Cade l'obbligo di isolamento per le persone risultate positive al Covid. Sarà possibile uscire di casa e andare al lavoro anche con la malattia in corso. A oggi era fissato a 5 giorni l'obbligo di isolamento, a partire dal tampone positivo o dall'insorgere dei sintomi. Cade anche l'indicazione per regioni e province autonome di comunicare quotidianamente i dati sui contagi a ministero e Iss: saranno invece comunicati "con periodicità stabilita con provvedimento della direzione generale del ministero della Salute".

"Una norma di buon senso" ma "continueremo a monitorare la situazione", ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Tutte le altre misure

Il decreto "omnibus" prevede inoltre una proroga della cassa integrazione per gli ex dipendenti Alitalia fino al 31 ottobre 2024 e altri provvedimenti importanti, come quello sull'attrazione degli investimenti esteri nel nostro Paese, la lotta al granchio blu, sul rafforzamento della golden power per i settori dell'intelligenza artificiale, dei chip e dell'energia, "strategici per la nostra economia", ha ricordato Urso. Previsti anche fondi per i piccoli comuni e per il turismo in Sicilia.

Nella parte che riguarda la giustizia, è stata decisa l’estensione delle intercettazioni ad altre fattispecie di reato e pene più severe per i piromani. "Abbiamo aumentato le pene per questo reato odioso, con un aggravamento delle pene per chi lo commette nelle funzioni di pubblico ufficiale", ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

