Decreto rave party, proposte di modifica: reato solo se ci sono 'musica' e 'spaccio'

Presentati 90 emendamenti per rivedere il decreto Rave Party, primo intervento normativo del governo Meloni che ha destato non poche polemiche. Di questi, 14 hanno la firma del capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia al Senato Pierantonio Zanettin. Le proposte di modifica riguardano l'articolo 5 sulle 'Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali' che inserisce le norme anti rave nel codice penale punendo l'invasione di terreni ed edifici per 'raduni'. Zanettin suggerisce di aggiungere dopo la parola 'raduni' i termini 'musicali' e 'con spaccio di sostanze stupefacenti'. Così il reato di rave party si configurerebbe solo se si tratta di una manifestazione con musica e spaccio, alla quale partecipano più di 100 persone (non più 50). Si punta anche a ridurre la pena massima per gli organizzatori da 6 a 4 anni e a togliere qualsiasi riferimento al codice antimafia.

Tra le altre proposte, firmate dal capogruppo FI in Commissione, ci sono quella di destinare il 50% delle sanzioni ai comuni per il ripristino del territorio e l'esclusione del reato dal codice antimafia. "Vogliamo evitare che rientrino nella norma anche scuole occupate o manifestazioni sindacali", spiega Zanettin.