Il governo dice "No" alle sanzioni per i raduni neo fascisti

Sì all'abolizione della legge cosiddetta "Spazzacorrotti", no alle sanzioni per chi organizza raduni neofascisti e allo sgombero di un immobile occupato da Casapound. Sono gli indirizzi emersi nel corso della seduta fiume in Parlamento per la conversione in legge del decreto Rave.

Il Governo Meloni ha dato parere contrario e il centrodestra ha votato contro l'ordine del giorno a prima firma Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, "che chiedeva un impegno del Governo a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, la modifica dell'articolo 633-bis del codice penale per sanzionare chiunque organizzi o promuova raduni aventi scopo di pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo", con conseguente abrogazione delle sanzioni per chi organizza o promuove raduni aventi scopo di intrattenimento". L'ordine del giorno chiedeva inoltre "di dare rapida attuazione allo sgombero dell'immobile di proprietà del demanio in via Napoleone III a Roma occupato da anni da Casapound". A sollevare il caso è lo stesso Bonelli. "Giorgia Meloni - dice - ci spieghi perché non ha voluto colpire i movimenti politici e le manifestazioni che inneggiano al Fascismo".

Poche ore prima era invece passato col voto favorevole del governo un altro ordine del giorno, presentato dal Terzo Polo, sulla prescrizione che propone di cancellare la riforma Bonafede nota come "Spazzacorrotti" che aveva inasprito le pene per i reati di corruzione e appropriazione indebita. La legge prevede la sospensione del corso della prescrizione già dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado. Se abolita, si torna alla "vecchia" prescrizione, che dura fino al terzo grado di giudizio e, se il processo è lento, lo porta direttamente all'estinzione.

La stessa Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ha difeso la scelta di rivedere la legge perché "non si può essere indagati a vita". "La prescrizione - ha spiegato Meloni - rimane fondamentale nello Stato di diritto o si rischia un sistema in cui si possono avere indagati a vita per scelte discrezionali. Per la riforma della giustizia serve un governo coraggioso e deciso, ma coraggio e decisione non ci difettano. Questo governo mettendo insieme le anime della maggioranza ha visione equilibrata materia".