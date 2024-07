Il governo blinda il condono di Salvini: fiducia sul "Salva casa"

Come previsto, il governo Meloni pone la fiducia sul decreto Salva casa, il contestato pacchetto di norme volute dal vicepremier Matteo Salvini che prevede una serie di sanatorie. La decisione dell'esecutivo è stata preannunciata dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio al termine del question time. Il voto finale è previsto per venerdì.

Salvini: "Una bella vittoria della Lega". Merola (Pd): "È condono"

"Una bella vittoria della Lega, una promessa mantenuta", ha detto lo stesso Salvini dopo il via libera da parte della commissione Ambiente. "Sono orgoglioso del decreto che aiuterà in tutta Italia milioni di famiglie a tornare proprietarie di casa loro, superando problemi burocratici che si trascinavano da 30 anni", ha aggiunto. Il provvedimento, dopo l'approvazione degli emendamenti presentati dal Carroccio, presenta un maggior numero di irregolarità sanabili ed è stato fortemente criticato dalle opposizioni che lo hanno definito un "condono tombale" a tutti gli effetti.

"Eravamo e restiamo convinti - ha spiegato il deputato dem Virginio Merola, Capogruppo Pd in Commissione Finanze, intervenendo in Aula nella discussione generale - che le priorità che riguardano la Casa siano quelle di dare risposte alla carenza di alloggi in affitto a famiglie, lavoratori e studenti. Ma con questo decreto, il governo vuole solo sostenere la rendita immobiliare. Prima delle elezioni parlavano di sanare parziali irregolarità strizzando gli occhi ai cittadini ma ciò che abbiamo davanti non è una semplificazione ma un aggiramento del termine 'condono' per vendere oggetti oggi impresentabili e favorire speculazioni immobiliari"

Le contestate norme sulle mini-case

Con le modifiche approvate in commissione Ambiente, i monolocali potranno ottenere l'abitabilità a partire da una superficie di 20 metri quadrati per una persona, contro i 28 attualmente richiesti, e di 28 metri quadrati per due persone, invece degli attuali 38. Si riduce anche il requisito dell'altezza minima, che passa da 2,7 metri a 2,4. Rientreranno nella sanatoria anche le mansarde e i mini appartamenti ricavati da abitazioni più grandi. Via libera anche a un emendamento di Forza Italia per sbloccare le opere incompiute: i Comuni potranno utilizzare i proventi derivanti dalla sanatoria anche per completare o demolire le opere pubbliche incompiute. Il timore delle opposizioni è che la conseguenza di tutte queste sanatorie sarà una totale deregulation, con cantine e locali di ogni tipo trasformate in mini appartamenti a uso turistico, con il rischio di incentivare la già massiccia gentifricazione nelle città.

Simiani (Pd): "È favore alla rendita immobiliare"

“Con il salva casa - tuona il capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani - Salvini fa un grande favore alla rendita immobiliare, creando una deregulation totale. Monolocali che diventano loculi abitabili, possibilità di sanatoria senza dover dimostrare la doppia conformità delle opere difformi realizzate. Insomma una gran confusione, sanatorie a go go e nessuna risposta concreta ai veri problemi della casa come gli alloggi per studenti, famiglie che hanno difficoltà a trovare case dignitose a costi sostenibili. Il Partito Democratico ha presentato emendamenti specifici su temi di stretta attualità per garantire il diritto alla casa, realizzare un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, limitare la crescita esponenziale nelle città dei B&B, contrastare il caro affitti, aumentare l’offerta di alloggi per gli universitari fuorisede e sostenere i giovani per l’acquisto della prima casa. Il nostro obiettivo è approvare una legge organica che contrasti anche il consumo di suolo, il decoro delle città e dia le giuste risorse ai Comuni per migliorare le politiche abitative. Ma a questa maggioranza e al ministro Salvini tutto questo non interessa visto che sono stati bocciati tutti i nostri emendamenti".

"Le norme inserite nel decreto Salvini detto 'Salva casa' - spiega il deputato dem, Roberto Morassut - portano l’Italia lontano dall’Europa e la gettano verso un modello urbano da terzo mondo. Queste misure, unite allo sfascio della legislazione urbanistica nazionale che produrrà l’autonomia differenziata, sono un 'libera tutti' per deroghe, condoni, cambi d’uso indiscriminati e cancellano ogni minima idea di programmazione delle trasformazioni urbane, ledendo l’autonomia costituzionale dei Comuni in materia urbanistica. E affermano un modello insediativo incivile dove si può vivere nelle cantine e nei sottotetti, dove i distacchi tra gli edifici sono stretti e sacrificati producendo isole di calore insostenibili. Siamo davanti a un 'populismo edilizio e urbanistico' che produrrà gravi danni alla sostenibilità delle città.

Rixi: "Non è condono, farà abbassare gli affitti". Stralciato il "salva-Milano"

"Il decreto Salva casa - risponde il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, svolgendo in Aula alla Camera l'intervento del governo sul decreto - non è un condono, ma un provvedimento di buon senso che aiuta famiglie e amministrazioni locali. Le misure consentiranno di mettere sul mercato decine di migliaia di appartamenti, per dare risposta alle esigenze dei cittadini e con un effetto di calmieramento naturale del mercato degli affitti.Il decreto aiuterà anche le amministrazioni locali, che oggi hanno pratiche incagliate di difficile gestione".

Niente da fare, invece, per l'attesa norma salva-Milano, che avrebbe dovuto sbloccare i cantieri dei nuovi grattacieli posti sotto sequestro dalla magistratura per irregolarità varie. "Sarà recuperato in un altro provvedimento - spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli - tenendo conto delle ulteriori proposte giunte dal comune di Milano". Una linea confermata da Salvini: "Sulla norma - puntualizza il leader del Carroccio - c'era gente che non era d'accordo. Quando troveranno un accordo me lo diranno e li ascolterò. Io l'ho proposto ed ero d'accordo...".