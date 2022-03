Il Governo mette un freno ai rincari col decreto "taglia prezzi"

Secondo Consiglio dei ministri in 48 ore. E' previsto per oggi, 18 marzo, alle 18 un nuovo vertice dopo quello di ieri in cui è stata definita la strada per le riaperture dopo le pesanti restrizioni anti Covid. Sul tavolo c'è il decreto "taglia prezzi", con le misure per fronteggiare l'impatto economico della guerra in Ucraina. Se le previsioni saranno rispettate, ad esempio, ci sarà un primo taglio di 20 centesimi al litro per diesel e senza piombo.

Poco prima, alle 16 (inizialmente si era detto 15,30 ndr) si terrà la riunione della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi con i capidelegazione della maggioranza.

"Diamo ossigeno a famiglie e imprese"

"Sul decreto che porteremo oggi al Consiglio dei ministri vale il lavoro fatto sul protocollo d'intesa firmato con le associazioni di categoria, con il lavoro della viceministra Bellanova e del ministro Giovannini che ci aiuteranno ad andare verso un equilibrio della filiera logistica e una gestione più equilibrata dei costi dell'autotrasporto", ha anticipato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, intervistato da Nunzia Girolamo a LetExpo di Verona. "Norme - ha aggiunto - che includono sconti sui pedaggi, Marebonus e Ferrobonus, accise: arriverà nel pomeriggio, cercheremo di dare un aiuto".

''Dobbiamo occuparci delle conseguenze della guerra sulla nostra economia, dando ossigeno ai settori colpiti. Abbiamo una crescita del costo della benzina che rischia di diventare non sostenibile per le famiglie e le imprese, oggi proveremo a dare risposte su questo problema''. Ha confermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento alla seconda giornata del 48esimo congresso nazionale sindacale della Fimp, la Federazione italiana medici pediatri, a Roma.

Il decreto "taglia prezzi"

Il Consiglio dei ministri dovrebbe quindi dare il via libera al cosiddetto decreto "taglia prezzi". Se le previsioni saranno rispettate, come detto, ci sarà un primo taglio di circa 20 centesimi al litro per diesel e senza piombo. Si pensa poi alla possibilità di praticare sui carburanti un'accisa mobile, come ha annunciato in Senato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. L'accisa mobile cala al crescere del prezzo di benzina e gasolio per alleggerire il carico complessivo. Già nel biennio 2007-2008, di fronte a un prezzo del petrolio triplicato in 18 mesi nel contesto della crisi finanziaria globale, la manovra di quell?anno stabilì che le accise sarebbero state "diminuite al fine di compensare le maggiori entrate Iva derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio". Il Governo a quanto pare vuole procedere con lo stesso meccanismo. Lo scopo è arrivare a ridurre di circa 20 centesimi per tre mesi il prezzo alla pompa utilizzando come copertura l'extragettito Iva accumulato.

Tra le ipotesi in campo per aiutare le famiglie, oltre agli sconti per tutti in bolletta, c'è quella di imporre un tetto al prezzo che le aziende possono praticare nella vendita ai privati di luce e gas.

Capitolo a parte l?autotrasporto. Le proteste degli ultimi giorni hanno fatto emergere l'urgenza di un aiuto. La linea è quella di aumentare lo sconto sui pedaggi e sulle accise che gravano sul gasolio per autotrasporto.