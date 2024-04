Def senza cifre per poi trattare dopo le europee: è scontro sul piano di Meloni e Giorgetti

Il Consiglio dei Ministri potrebbe approvare un Documento di Economia e Finanza con il quadro macroeconomico tendenziale, ovvero con le stime a legislazione vigente, senza indicare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal governo. Un Def in versione 'light', l'ultimo nel suo genere visto che dalla prossima edizione verrà sostituito con il Piano fiscale-strutturale di medio termine e dal Rapporto di monitoraggio annuale, come previsto dalla normativa europea. Sarebbe questa, salvo ripensamenti delle ultime ore, la scelta concordata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e dalla premier Giorgia Meloni.

L'obiettivo sarebbe quello di "temporeggiare" per andare a trattare con i nuovi vertici Ue i vincoli di bilancio, per allentare quella morsa che renderebbe una corsa a ostacoli la prossima manovra finanziaria. L'Italia il prossimo anno deve rifinanziare almeno 20 miliardi per rinnovare le misure chiave della Legge di Bilancio 2023, dalla proroga del taglio del cuneo fiscale, rafforzato neanche un anno fa, all'accorpamento dei primi due scaglioni Irpef, agli interventi indifferibili. Il tutto nella consapevolezza dell'apertura in estate dell'iter che porterà a una procedura Ue per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, della Francia e di una decina di paesi partner.

Oltre alle stime su debito, deficit e Pil, a pesare sulle casse dello Stato è il conto del Superbonus. I dati pubblicati da Enea indicano che al 31 marzo l'onere totale a carico dello Stato ha superato i 122 miliardi di euro, le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono pari a 122,24 miliardi, il totale degli investimenti per il Superbonus ammessi a detrazione supera i 117 miliardi, il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione raggiunge i 111,64 miliardi.

"Si chiude la stagione del Superbonus - spiega Giorgetti - con un'eredità pesantissima per i conti pubblici e quindi per tutti gli italiani. Questa è la realtà e quindi nei prossimi anni dovremo farci carico di pagare questo debito che è stato fatto. Il nostro obiettivo è rispettare esattamente gli obiettivi della Nadef presentata in autunno per una questione di credibilità. Se c'è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea", ha concluso.

Misiani (PD): "Pessime notizie per l'Italia"

La decisione del governo mette sul piede di guerra le opposizioni, che chiedono all'esecutivo maggiore chiarezza sullo stato dei conti pubblici. "Un Def solo con il quadro tendenziale sarebbe un fatto fortemente negativo, di fronte ad un deficit 2023 enormemente superiore alle previsioni iniziali e un'economia che va peggio delle (ottimistiche) stime di settembre. Delle due l'una: o il governo Meloni non sa che pesci pigliare per riportare sotto controllo i conti pubblici, oppure lo sa benissimo ma non vuole scrivere nero su bianco prima delle elezioni europee che molte promesse (la proroga del taglio del cuneo fiscale, la stabilizzazione dell'Irpef a tre aliquote, ecc.) andranno su per il camino e che nei prossimi mesi arriverà una pesante manovra correttiva a suon di tagli di spesa e maggiori tasse. In entrambi i casi, pessime notizie per l'Italia. Così il responsabile economia del Partito Democratico, Antonio Misiani, su X.

Gli fa eco il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia: "L'anno scorso le previsioni del Def furono smentite dai fatti. Giorgetti aveva previsto una crescita e un rapporto deficit/pil che non ci sono stati. Il Governo, insomma, ha raccontato bugie agli italiani. Proprio per questo motivo sarebbe importante che il Def che il governo si accinge a scrivere e a presentare all'Europa fosse fedele alla realtà dei nostri conti. Invece pare che Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti vogliano 'congelarlo', fissando solo un quadro tendenziale senza precisare le misure. Sarebbe una scelta gravissima dopo che lo stesso Giorgetti ha candidamente affermato che il nostro Paese finirà sotto procedura d'infrazione europea".

Furore (M5S): "Il governo vuole fregare i cittadini nascondendo i tagli

Parole molto dure arrivano anche dai banchi del Movimento 5 Stelle: "Dal governo - tuona l'eurodeputato Mario Furore - arriva l'ennesima fregatura ai cittadini. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti infatti vorrebbe omettere nel Documento di programmazione economica e finanziaria le stime di deficit e debito del nostro Paese. Di fatto vogliono nascondere ai cittadini, prima delle elezioni europee, i tagli che verranno fatti quest'anno e il prossimo per rispettare i parametri della riforma del patto di stabilità e crescita che loro stessi hanno approvato in Europa. Subito dopo le elezioni europee il governo dovrà infatti mettere mani al portafoglio e si troverà davanti alla scelta obbligata di aumentare le tasse o tagliare ulteriormente la spesa per sanità, trasporti, istruzione e servizi essenziali. Si tratta di una presa in giro all'intelligenza dei cittadini, che ormai sanno bene quanto questo governo li stia impoverendo".