Delmastro, due ore di interrogatorio in procura per il sottosegretario

È durato due ore l'interrogatorio davanti ai pm di Roma del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, indagato in relazione all'intervento alla Camera dei Deputati del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sulla vicenda legata all'anarchico Alfredo Cospito. In Aula Donzelli aveva citato alcuni stralci d'intercettazioni ambientali che riguardavano alcune conversazione dell'anarchico durante la sua ora d'aria. Intercettazioni che, a quanto si apprende, non avrebbero dovuto essere in possesso del parlamentare. L'ipotesi è che Delmastro, che divide l'appartamento a Roma con Donzelli, avrebbe in qualche modo informato il collega sul contenuto dell'intercettazioni. L'indagine è stata aperta dopo l'esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

Il sottosegretario lasciando piazzale Clodio non ha voluto rispondere ai cronisti limitandosi a un laconico "buon lavoro".

Intanto le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni di Delmastro, oggi è il segretario uscente del Pd a richiederle: "Abbiamo da subito chiesto le dimissioni di Delmastro e Donzelli per la gravità politica e istituzionale del loro comportamento. Le parole di Nordio in Aula hanno aggravato la loro situazione. Le dimissioni sono l'unica via d'uscita, a prescindere dalle decisioni dei magistrati".

Iniziano, intanto, a filtrare le prime indiscrezioni su quanto ha detto il sottosegretario. Delmastro avrebbe sostenuto che l'atto non era secretato e non c'è stata quindi nessuna rivelazione. Delmastro, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, ha risposto per circa due ore alle domande dei pm titolari del fascicolo, Rosalia Affinito e Gennaro Varone, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Il difensore depositerà la prossima settimana una memoria.