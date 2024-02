Perché Andrea Delmastro ha querelato Matteo Renzi per diffamazione

"Ho depositato una querela contro Renzi per le sue continue diffamazioni. Se ha qualcosa da dire vada in Procura". Lo ha detto oggi, sabato 10 febbraio a Biella, il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. Il riferimento è al caso del colpo di pistola che a Rosazza, la notte di Capodanno, ha ferito il genero del suo caposcorta.

Matteo Renzi aveva invitato infatti il sottosegretario alla giustizia a sottoporsi al test del Dna in merito alla vicenda lo aveva incalzato nel corso della sua seconda tappa a Torino per una presentazione di un suo libro.

"Delmastro venga in Senato e racconti la verità, noi continueremo con i nostri documenti perché tanto la verità prima o poi viene fuori. Il mio suggerimento a Delmastro è: 'Ma dilla te la verità, prima che la tiriamo fuori noi'. Se vuole dire la verità lo faccia, se invece vuole continuare con queste pagliacciate da circo è un problema suo".

L'ex premier aveva poi aggiunto: "Nel caso specifico del sottosegretario è evidente che stanno girando ricostruzioni false: una volta era fuori a gettare l'immondizia, una volta a caricare la macchina. Ci sono due cose da fare: la prima è un'interrogazione parlamentare al ministro Nordio per sapere se la scorta aveva i titoli per fare la sorta, a noi risulta di no. E poi se il sottosegretario è così tranquillo, offra il suo dna e lo facciano gli altri pubblici ufficiali presenti in quella sala, per verificare che sulla pistola non vi fossero tracce di persone con incarichi di pubblico ufficiale".

Al presidio di Fratelli d'Italia che ha atteso questa mattina, sabato 10 febbraio, Matteo Renzi intanto a Biella per una conferenza stampa sul caso Pozzolo è comparso anche un dromedario. "Renzi - dicono i militanti - è il parlamentare più ricco e la sua ricchezza deriva dalle consulenze all'Arabia Saudita"