"Chi vuole candidarsi alla Camera deve aver fatto almeno un mandato da consigliere"

Chi aspira a essere eletto alla Camera deve aver svolto almeno un mandato come consigliere regionale o comunale. È quanto prevede una proposta di legge della Lega firmata dal deputato, Stefano Candiani, di cui dà notizia l'agenzia Adnkronos. Con la sua proposta Candiani mira a correre il "bicameralismo paritario" di Camera e Senato. "Non è disdicevole, secondo me, che una delle due Camere possa e debba avere una specializzazione in termini anche di conoscenza dell'ente locale" dice il diretto interessato interpellato dalla stessa Adnkronos.

L’idea (ambiziosa) del deputato leghista è quella di modificare l'articolo 56 della Carta costituzionale con l'obiettivo di rendere eleggibili alla Camera solo i cittadini "che siano stati titolari almeno per un mandato di cariche di giunta, di consiglio comunale o regionale". Per i deputati eletti nella circoscrizione Estero si applicherebbe invece il solo limite dell'età anagrafica.