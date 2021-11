Sette deputati positivi al coronavirus alla Camera

Sette deputati positivi al coronavirus negli ultimi dieci giorni. La conferma arriva dal presidente della Camera Roberto Fico. "La situazione è sotto controllo" e "il monitoraggio resta costante", ha spiegato.

Secondo fonti parlamentari, i primi quattro casi di positività sono stati riscontrati in questo fine settimana. Altre deputati invece erano stati contagiati nei giorni precedenti. I contatti stretti dei deputati sono già stati individuati nelle scorse ore secondo il protocollo sanitario che è sempre stato adottato a Montecitorio fin dall'inizio della pandemia.

La notizia dei sette deputati positivi è arrivata proprio nel giorno in cui la deputata no vax Sara Cunial è tornata alla Camera, malgrado non abbia il green pass, grazie a una sospensiva della delibera dei questori. Cunial, ex M5s oggi al gruppo Misto, è potuta entrare in Aula ma non ha potuto accedere al proprio banco. Lei insieme a una decina di altri parlamentari hanno fatto ricorso contro la delibera dei questori sull’obbligo del green pass. Sulla richiesta di sospensiva dovrà esprimersi il Consiglio di Giurisdizione di Montecitorio e la seduta è fissata per giovedì 25 novembre. Gli onorevoli che hanno fatto ricorso, si riferisce all'Adnkronos, sarebbero tutti del Misto, in particolare la componente di 'Alternativa'. Tra i nomi quello di Pino Cabras e Raffaele Trano.