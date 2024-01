I due testimoni che inchiodano Emanuele Pozzolo: "Ha sparato lui"

Due testimoni, che ricostruiscono quanto accaduto la notte di Capodanno alla festa organizzata dal sottosegretario Delmastro nel casolare di Rosazza, smentiscono la versione del deputato Emanuele Pozzolo. Affermano che a sparare a Luca Campana, ferendolo a una gamba, è stato lui. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, sulla base dei verbali dei carabinieri agli atti dell'inchiesta della Procura di Biella.

In base all'ultima ricostruzione della serata, alla festa organizzata da Delmastro e sua sorella Francesca, quella sera c'erano 35 persone. Oltre ai familiari ci sono gli agenti della scorta del sottosegretario alla Giustizia con le famiglie, un altro amico con la moglie e diversi bambini. Pozzolo è arrivato poco dopo mezzanotte. Alcuni presenti diranno ai carabinieri di aver notato "che era un po' su di giri".

L'identità dei due testimoni non viene resa nota ma si escluderebbe che possano essersi messi d'accordo anche perché hanno ruoli diversi e sono stati comunque ascoltati subito, poco dopo i gravi fatti di Rosazza.

Il sindaco di Vercelli è il legale di Pozzolo. Pd: "Inopportuno"

"Una scelta totalmente inopportuna da un punto di vista politico": il Partito Democratico di Vercelli, per bocca del capogruppo in consiglio comunale Alberto Fragapane, ha commentato così la decisione di Andrea Corsaro, sindaco della città e avvocato, di assumere la difesa di Emanuele Pozzolo. "Inopportuna - ribadisce - in un momento in cui la nostra città è al centro della cronaca nazionale non solo per l'incidente della notte di Capodanno, ma per tutte le esternazioni portate avanti negli anni da Pozzolo, ben note a tutti anche prima che diventassero così centrali nel dibattito pubblico". "Sarebbe stato opportuno - conclude Fragapane - come abbiamo chiesto, una presa di posizione chiara e la revoca di ogni collaborazione in essere, mentre si è scelto di mettere insieme vita professionale e incarico istituzionale proprio in un momento così critico".

Sul caso Pozzolo, ci va giù durissimo anche Matteo Renzi. Pensa che il sottosegretario Delmastro dovrebbe dimettersi, perché è lui che "organizza la cena e invita gli amici della scorta. Che noi paghiamo per proteggerlo, non per gozzovigliare con lui. Ma lui non ha una scorta come tutti gli altri: ha una falange personale di amici. Uno spettacolo indecoroso: la scorta della polizia penitenziaria è guidata da un compagno di partito che è pure sindacalista".