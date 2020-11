Il ritorno di Di Battista e le condizioni per non spaccare i 5 stelle

Alessandro Di Battista si sente pronto a tornare "in prima linea" in politica e forte del consenso di "tante persone" chiede ai vertici del Movimento 5 stelle e al governo "sei garanzie", condizioni per un suo eventuale coinvolgimento. L'ex deputato le elenca durante gli stati generali del partito in un modo che ai più sembra un ultimatum per non spaccare il Movimento e prende il largo con una schiera di ortodossi pentastallati.

Di Battista enumera molte e precise condizioni per tornare a impegnarsi nel M5s. Se non verranno accettate guiderà la scissione? — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) November 15, 2020

Le "sei garanzie" per un suo coinvolgimento, sono rivolte "anche al presidente del Consiglio e tutti i ministri".