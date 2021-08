L'Afghanistan è nel caos e il Ministro Luigi Di Maio fa il bagno al mare

L’Afghanistan vive un ritorno a 20 anni fa sprofondando nella morsa della dittatura talebana e Luigi Di Maio viene immortalato in compagnia di Michele Emiliano e Francesco Boccia, in vacanza a ferragosto al Togo Bay, noto lido di Porto Cesareo, durante le ore più drammatiche della crisi. E’ questo il motivo della polemica montata sui social che ha visto come obiettivo il Ministro degli Esteri in Italia.

La foto è stata scattata proprio nel giorno di ferragosto, nel giorno della presa di Kabul da parte dei talebani. Da una parte la rabbia di chi se la prende con Di Maio, che tutti immaginavano a Roma, al lavoro per affrontare il dramma per l’Italia come per tutta l’Europa in campo di politica estera; dall’altra l’ironia a cui ormai i social ci hanno abituato.

“Ma meno male che questo trust di cervelli è al mare nell’impossibilità di fare danni. Sono i benefici del Ferragosto. Lasciamo le cose come stanno” scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a Roma.

Ironico anche Nicola Danti di Italia Viva: “Devo essere sincero. Non è che mi sentissi proprio in una botte di ferro con Di Maio a gestire questo momento di crisi. Ora che so che è in spiaggia con Emiliano e Boccia mi sento meglio. Vuol dire che se ne sta occupando Draghi”.