Di Maio durissimo: "Conte mette a repentaglio il Paese"

"Non mi aspettavo che un ex presidente del Consiglio potesse mettere a repentaglio la stabilità del Paese e la nostra sicurezza. E per sicurezza intendo la sicurezza economica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite su La7.

Poi l’ex fondatore del Movimento ha detto che fra i cinque stelle ci sono molti delusi e scontenti: “Ci sono molti delusi nel partito di Conte che non sono d'accordo con questa linea. E mi pare anche che i ministri non siano d'accordo. Lo stiamo leggendo sui giornali e sulla agenzie’'. Fra tutti il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, che si è speso più di tutti per cercare di fermare i suoi e recuperare in extremis la situazione prima che il Dl aiuti approdasse a Palazzo Madama. Fonti parlamentari lo danno anche come uno pronto a laciare il M5s. Di Maio ha poi continuato: La maggioranza di unità nazionale è l'unica che può approvare le riforme e i provvedimenti. Nel momento in cui la maggioranza di unità nazionale non esiste più diventa sbilanciata''.

L'appello di Luigi Di Maio ai partiti

''Vorrei solo dire una cosa. - ha continuato il ministro - Noi ci prepariamo ad affrontare un momento critico per il Paese nel quale abbiamo bisogno di un governo con tutta la capacità di poter approvare i provvedimenti emergenziali per sostenere le emergenze economiche. Se i partiti, come hanno fatto oggi, continueranno a esibire bandierine o veti, non credo che avremo un governo la prossima settimana. Quindi è molto importante che ci sia un atto di maturità e responsabilità delle forze politiche, altrimenti si scioglieranno le Camere e, invece, di fare i provvedimenti per famiglie e imprese per l'autunno caldo, faremo la campagna elettorale e va bene uquale...''. Un vero appello quello di Di Maio, in vista della verifica parlamentare della prossima settimana a seguito della crisi del governo Draghi. Diretto a tutti ma di sicuro in primis al centrodestra dove oggi, Salvini e Berlusconi hanno allontanato l'ipotesi di un Draghi bis.