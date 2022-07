Di Maio: "Conte ha offerto la testa di Draghi a Putin"

"A me piange il cuore vedere che a Mosca ieri sera stavano brindando, Medvedev brindava ed era contento, perché era stata servita la testa di Draghi su un piatto d'argento a Putin". È durissimo il commento del ministro degli esteri italiano ed ex leader del movimento 5 stelle Luigi Di Maio che non le manda a dire al nuovo capo politico del partito che - negando la fiducia al governo - ha portato l'Italia in una pericolosa crisi politica. "Tutti pensavano che Draghi rimanesse lì in ogni caso, ma Draghi è uno che mantiene la parola" spiega ancora Di Maio in diretta a Rtl: "Draghi ha sempre detto che senza la maggioranza di unità nazionale non si poteva andare avanti. E ieri si è dimesso. Ha mantenuto la parola".

"Il partito di Conte pianificava la rottura con il governo da mesi" accusa ancora Di Maio che lancia un appello ai parlamentari del M5S: "Ci sono molti che non sono d'accordo, lo dimostrino".

"Se non ci sarà un atto di maturità dei partiti nelle prossime ore, di tutti i partiti che stavano nella maggioranza io personalmente vedo molto complicata la giornata di mercoledì (quando ci sarà la parlamentarizzazione della crisi con il nuovo voto di fiducia, ndr)".

Di Maio: con crisi addio price cap e nuovi contratti gas

"Non è un passaggio formale - ribadisce Di Maio - l'Italia rischia di non avere più i governo e forse ci sarà un voto anticipato, che non è un problema per i partiti ma è un problema per il Paese perché non possiamo completare il Pnrr, salta la riforma del cuneo fiscale e del salario minimo, non possiamo fare il secondo decreto da 15 miliardi per fermare caro benzina e caro bollette e andiamo in esercizio provvisorio, che vuol dire che i Comuni non avranno i fondi per i servizi"