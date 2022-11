A Luigi Di Maio l'oscar del meme italiano 2022

Luigi Di Maio potrebbe a breve diventare l'inviato speciale dell'Unione europea nei Paesi del Golfo. Nell'attesa della conferma della nomina, per l'ex ministro degli Esteri arriva un riconoscimento (ironico) che sicuramente gli strapperà un sorriso: l'oscar del meme italiano. L'ex leader dei 5 stelle è infatti risultato il personaggio più "memato" del 2022 nella classifica stilata da Memissima, evento prodotto da Off Topic, hub culturale della Città di Torino.

Nel corso dell'evento, sono stati assegnati i premi per categoria. L'oscar per il meme più virale è andato alla pagina AQTR. Quella per la categoria "metameme" alla pagina "inchiestagram". Si prosegue con lo sport e la vittoria di "serie/a/memesreloaded". Ad aggiudicarsi l’oscar per la categoria meme romanzi la pagina Filosofia Coatta. Nella categoria meme Igp premio a "kataniaminchiaposting".

A ecco.. Emissario nel Golfo Persico.... pic.twitter.com/3zjj7QERBe — Samantha (@QuennSamantha) November 14, 2022

Intanto, proseguono le polemiche politiche per la nomina di Di Maio a inviato speciale Ue. Dall'attuale governo italiano starebbero arrivando pressioni a Bruxelles per non assegnare l'incarico all'ex ministro. "Di Maio andrà a rappresentare, forse, l'Italia nel Golfo? Non a nome mio, non a nome vostro, e non a nome del governo in carica, eventualmente fosse", ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini parlando al congresso provinciale della Lega di Bergamo.