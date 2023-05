Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dal San Raffaele nelle prossime 48 ore

Dopo il ricovero in terapia intensiva per una brutta polmonite, conseguenza di una leucemia mielomonocitica che lo ha colpito da tempo, Berlusconi sta meglio e già domani o giovedì è atteso un nuovo bollettino medico e le possibile dimissioni dal San Raffele, dove è tutt'ora ricoverato.

L'ex premier si è trovato, in queste ultime ore, a raccolta con familiari e collaboratori di una vita, come Fedele Confalonieri, per fare il punto della situazione. In giornata ha ricevuto la visita di Marina e Piersilvio, del fratello Paolo ed è assistito costantemente dalla moglie Marta Fascina. L'idea è quello di essere di fronte a un vero e proprio summit per elaborare la nuova strategia in occasione della sua "ridiscesa in campo" nella vita politica, anche se per le dimissioni ci dovessero volere più giorni come suggerisce il Corriere della Sera.

L'obiettivo è infatti quello di partecipare alla convention di Forza Italia prevista per il prossimo 5 e 6 maggio al quale l'ex premier tiene molto. Resta solo da chiarire in quale forma interverra' alla giornata conclusiva, se con un video o audio, se sara' un messaggio registrato o in diretta, ma secondo fonti Agi e' verosimile che sia una telefonata la sorpresa che gli azzurri riuniti alla kermesse riceveranno sabato dal loro fondatore. L'ultima parola spetta ovviamente ai medici.

L'ultimo aggiornamento, diramato mercoledì scorso, indicava «il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d'organo».