Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha appena lasciato Palazzo Chigi per salire al Quirinale dove incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e rassegnerà le dimissioni. Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, si è chiuso con un momento "molto affettuoso" e gli applausi dei ministri al presidente del Consiglio.

Conte al Quirinale per le dimissioni

"Ringrazio l'intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme", ha detto Conte nell'ultimo CdM. Secondo l'AdnKronos Conte arriverà a mezzogiorno al Colle per il colloquio con Mattarella. I capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto Speranza, a quanto si apprende, avrebbero ribadito in Consiglio dei ministri il loro sostegno al premier. La crisi al buio, dopo oltre un mese di tensioni fortissime, è aperta e ora toccherà a Mattarella sbrogliare una matassa che appare intricatissima. Il calendario delle consultazioni delle forze politiche non è ancora noto ma il Capo dello Stato dovrebbe cominciare ad ascoltare le forze politiche a partire da domani pomeriggio dopo la cerimonia per il Giorno della Memoria in mattinata. Dopo aver cercato, restando in sella, di allargare la maggioranza ai volenterosi dopo lo strappo di Iv, Conte ora spera di ottenere il reincarico e di creare un governo di salvezza nazionale. Ma le incognite e i sospetti incrociati sono molti e toccherà a Mattarella capire le reali intenzioni dei partiti.

Ma perché Conte si dimette e cosa succede adesso? La decisione del premier è arrivata dopo che si è reso conto dell'impossibilità di varare in tempi brevi, brevissimi, la scialuppa di salvataggio del suo governo. E prima del voto in Senato sulla relazione di Bonafede, che avrebbe certificato l'assenza di una maggioranza per il governo e lo avrebbe costretto comunque al grande passo. Dario Franceschini ha ribadito a nome del Pd l'appoggio al premier: "Abbiamo affrontato la pandemia e una delle fasi più difficili della storia repubblicana "al meglio delle nostre capacità e crediamo con molti risultati positivi, grazie alla guida del presidente Conte e al sostegno delle nostre forze politiche", ha detto il ministro della Cultura durante il Cdm. "Questo cammino ci consente oggi di pensare a questa maggioranza anche in prospettiva, come una area di forze riformiste alleate non solo temporaneamente. Per questo è fondamentale salvare questa prospettiva anche nel percorso della crisi che abbiamo davanti".

Anche se il premier salirà al Quirinale alle 12 non è prevista nessuna conferenza stampa del presidente del Consiglio, secondo alcune fonti di Palazzo Chigi, interpellate al riguardo dall'agenzia di stampa Agi. Non è però escluso, viene spiegato, che comunque ci sia in giornata una comunicazione del premier.

Dimissioni Conte: gli ultimi aggiornamenti

In questo spazio costantemente aggiornato ospitiamo gli ultimi aggiornamenti sulla crisi al buio aperta dalle dimissioni di Giuseppe Conte:

10,56: "Credo che il Pd abbia dimostrato di essere un partito di grandissima respnsabilità, il Pd è unito e c'è bisgno di essere un punto fermo in un percorso strettissimo e complicato. Abbiamo bisogno di rilanciare l'azione di governo e lo abbiamo detto anche prima di questa crisi che è incomprensibile. Il punto imprescindibile è Conte e bisogna allargare e rilanciare l'azione di governo". Così la vicepresidente del Pd Deborah Serracchiani allo speciale Tg1.

10,48: ''Ora che le dimissioni di Conte sono effettive, chiediamo che ci sia uno scatto di responsabilità della politica. Il governo di salute pubblica che serve al Paese è sostenuto da tutte le forze politiche e caratterizzato da figure di comprovata professionalità e autorevolezza. In questo senso, non può che venire in mente il nome di Mario Draghi''. Lo affermano i deputati di Cambiamo! Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli e Alessandro Sorte. ''La scelta spetta, ovviamente, al Presidente Mattarella. E prima ancora dei nomi contano i punti programmatici e la capacità di unire un consenso che vada oltre gli schieramenti tradizionali in nome dell'interesse preminente del Paese. Ma una iniezione di capacità nell'esecutivo sarebbe sicuramente la benvenuta'', concludono

10,02: La Chiesa "non è di questa o di quell'altra parte. Quello che ci sta a cuore è il bene di ogni persona e di ognuno insieme agli altri, quello di cui c'importa è la vita delle persone, quello che sosteniamo è il nostro Paese". Così il presidente Cei card.Gualtiero Bassetti. "Guardiamo con attenzione e preoccupazione alla verifica politica in corso in uno scenario già reso precario dalla situazione che stiamo vivendo. Auspichiamo che la classe politica collabori al servizio dei cittadini, uomini e donne, che ogni giorno in tutta Italia lavorano in operoso silenzio e che si giunga a una soluzione che tenga conto delle tante criticità".

9,45: "L'accanimento per andare in Parlamento sulla relazione Bonafede era una sciocchezza. Se oggi Conte va al Quirinale con la possibilità di avere il reincarico è perché non è stato battuto in Parlamento". Lo ha detto a Skytg24 il senatore Pier Ferdinando Casini, che ha anche detto di sperare che, al contrario delle smentite di ieri, proprio il Pd abbia consigliato al premier il passo delle dimissioni.

9.41 - Conte dimissionario al Quirinale per formare un nuovo Governo? "E' un'ipotesi in campo e l'unica credibile perché Conta possa avere un nuovo Governo a sua guida - dice a "Mattino Cinque" il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga -. Devo dire che è uno spettacolo tristissimo per il paese. Se la logica è 'cambiamo un governo tenendo per la terza volta lo stesso presidente del Consiglio ma con la possibilità di spartirsi di più gli incarichi' penso che sia un problema per il Paese, indipendentemente dal colore politico del Governo".

9.37 - "Entrerei in maggioranza solo per fare cose efficaci per il contrasto alla pandemia" spiega a 'Radio Cusano Campus' il senatore del Misto Gregorio De Falco. "Ci vuole il coraggio di affrontare la situazione con realismo, anche facendo un altro lockdown nazionale. Per quanto mi è stato possibile ho fatto approvare una risoluzione sul contrasto al Covid, questa risoluzione prevede il tampone rapido diffuso. Noi dovremmo fare un tampone ogni 4 giorni, in questo modo riusciremmo a rallentare il contagio e si potrebbero riaprire le scuole, i ristoranti, ecc… Per fare questo serve una centrale operativa esterna al governo, non si può affidare queste cose ad Arcuri che fa un altro lavoro. Queste cose da andrebbero gestite da persone come Crisanti e Galli. Questo è quello che io pretendo dal governo, altrimenti non appoggio nessuno".

9,31 - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a Palazzo Chigi. A breve avrà inizio il Consiglio dei ministri nel quale il premier comunicherà le sue dimissioni, per poi recarsi al Colle da Sergio Mattarella.

9.11 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli (Pd), in un'intervista a Radio Capital fa il punto della situazione: ''Credo che ora si apra una fase nella quale se ci sono le condizioni per rispondere positivamente all'appello che il Partito democratico e lo stesso presidente del Consiglio Conte ha fatto agli europeisti, ai liberali, ai socialisti in Parlamento per allargare la maggioranza, rafforzarla e affrontare i problemi veri del Paese e non quelli diciamo così immaginati in un dibattito che si è ammalato di chiacchiericcio, se ci sono queste condizioni mai come ora è bene che emergano''. 'Il Partito democratico si è fatto carico di grandi responsabilità dal primo giorno di governo, lo ha fatto nel periodo della pandemia e quando Renzi ha deciso di aprire la crisi, il Pd ha continuato a portare sulle proprie spalle la grande responsabilità di questo tempo. Credo che chi ha aperto la crisi debba dare notizie delle ragioni dell'apertura della crisi e debba informare e dare eventuali proposte e garanzie al Presidente della Repubblica che aprirà le consultazioni''. Non troppo velato il riferimento a Matteo Renzi.

9,05 - "Nessuno di noi è convinto che rimettere insieme questa maggioranza possa essere la soluzione per questo Paese. Non ci interessa rafforzare una maggioranza di sinistra. Se invece si parla di governo di scopo è diverso" ha detto ad 'Agorà' il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Io con i parlamentari di Cambiamo! mi sento costantemente e nessuno di noi è convinto che rimettere insieme questa maggioranza con un 'aiutino da casa', come si fa nei telequiz, possa essere la soluzione perché se è vero che aprire una crisi in questo momento non è stata francamente una genialata opportuna è anche vero che i motivi per aprirla c'erano tutti e bastava leggere i giornali, tra ore di cassa integrazione non pagate e i conti dell'Inps". "Se il dibattito è come rafforzare una maggioranza di centro-sinistra che appoggia il premier Conte è assolutamente è legittimo ma non ci interessa nel senso che staremo a guardare, daremo una mano come potremo. Non abbiamo mai fatto l'opposizione con la scimitarra tra i denti e non lo faremo col Conte ter o quater. Se invece - prosegue - viceversa usciamo dagli schemi della politica così com'è oggi ed entriamo nella dinamica dell'unità nazionale della salvezza pubblica, del governo di scopo, diventa qualcosa di possibile".

8,42 - "Le soluzioni le vedremo nel corso di questa crisi. Ora inizieranno le consultazioni e l'esito si vedrà alla fine. Io penso che Conte sia il punto di sintesi dentro la maggioranza: e credo che questo sia l'unico schema in grado di opporsi alla destra" ha detto Nicola Fratoianni (Leu) nel corso della trasmissione di Rai Tre 'Agorà'. Parole molto simili a quelle pronunciate ieri sera dal ministro della Salute Roberto Speranza, capodelegazione di Leu al Governo "Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco."

8,30 - "Esecutivo di unità o voto. Forza Italia è nel centrodestra": così Silvio Berlusconi in una intervista al "Giornale". Secondo il leader di Forza Italia, c'è bisogno di "un governo che unisca davvero il Paese. Credo che gli italiani non vogliano oggi una guerra fra i partiti, ma vogliano che le forze migliori del Paese si mettano insieme per fare le cose indispensabili per uscire dall`emergenza. Parlo non solo della politica, ma dell`impresa, del lavoro, della cultura, della scienza". "Non un governo tecnico - prosegue Berlusconi -, ma un governo rappresentativo dell`Italia, delle energie migliori del nostro Paese, con un programma chiaro e serio di poche cose da fare e da condividere con l`Europa. Se invece unità nazionale significasse soltanto sommare i voti dell`opposizione a quelli della maggioranza, generando una nuova paralisi, allora non servirebbe a nulla, meglio il voto".

8,11: ''Un nuovo patto politico di legislatura'', anche con Italia Viva. Questa la proposta di Lorenzo Guerini: un Conte ter sostenuto da tutte le forze della vecchia maggioranza e allargato anche ai costruttori centristi. ''Adesso intorno a Conte, figura imprescindibile di equilibrio tra le forze che fin qui hanno sostenuto il governo - dice il ministro della Difesa in un'intervista a Repubblica - si metta in moto la costruzione di una maggioranza politica e parlamentare che comprenda tutte le forze che si richiamano a un chiaro orizzonte europeista''. Fermo restando che ''Italia Viva ha la responsabilità di aver causato una crisi inspiegabile di cui sfuggono ai più le ragioni politiche''. "Quanto al Pd - aggiunge Guerini - ha dimostrato e continua a dimostrare responsabilità in questa situazione. Nessuno ha voluto sostituire Italia Viva che si è chiamata fuori, inspiegabilmente, da sola. Quanto alla relazione sulla giustizia, il Pd ha alacremente lavorato ad una posizione che si aprisse anche ad istanze che si erano manifestate in questi giorni. Non è andata così. Ora siamo in un altro scenario, di una crisi dai contorni incerti che può essere risolta solo con un appello, intorno alla figura di Conte, rivolto a tutte le forze che si riconoscono nell'orizzonte e nella vocazione europeista. Per affrontare la realtà di un Paese che soffre le conseguenze sociali ed economiche della pandemia. Di una sfida col virus ancora da vincere. Di una campagna di vaccinazioni mai vista nella storia. Di un quadro di risorse europee imponente che devono essere spese bene".